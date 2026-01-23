加拿大好市多上架高雄百年餅店鳳梨酥 價格讓人驚：比台灣便宜

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
舊振南鳳梨酥。圖／舊振南提供
舊振南鳳梨酥。圖／舊振南提供

鳳梨酥是台灣代表性的知名糕點，不少外國人來台灣都會指名購買，如今鳳梨酥也進軍到國外的好市多販售了。有網友發現加拿大一間好市多引進台灣舊振南的鳳梨酥，一盒售價要加拿大幣26.99元（約新台幣618元），引起眾人熱議。

這名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，表示日前在加拿大一間好市多消費時，赫然發現有販售台灣知名百年餅店「舊振南」的鳳梨酥，現場還舉辦試吃活動。從照片中可看到，牌子上標示售價為26.99加元，折合台幣大約618元，讓原PO相當驚喜地說「舊振南來到了加拿大」。

貼文引來不少鳳梨酥愛好者的討論，「超好吃的」、「舊振南好吃」、「什麼時候可以來紐西蘭？」、「真的有古早味」、「老實說，佳德的真的比較好吃，很酥脆又不硬，內餡不會甜死人」。

還有網友對於售價也有不同看法，「試吃了的確不錯，但如果用這個價格賣，老外應該比較難買下去」、「印象中加拿大標價是未稅價，結帳還要加上消費稅，各省稅率不一，5%-15%。不過，加拿大銷售這價格還是算便宜」、「算便宜吧，舊振南真的好貴」、「合理，加州可能更貴」、「蠻合理的，運費成本還有材料，在台灣也不便宜但是好吃」、「台灣12入，加拿大18入，重量一樣35g，你覺得這樣價格有比台灣貴嗎？平均算下來，台灣還比較貴」。

從舊振南的官網查詢可看到，12入的鳳梨酥售價台幣600元，相比加拿大一盒18入要台幣618元，兩者相差18元，也難怪不少人會覺得加拿大的售價算合理。

舊振南官網的12入鳳梨酥售價台幣600元。 圖擷自舊振南官網
舊振南官網的12入鳳梨酥售價台幣600元。 圖擷自舊振南官網

