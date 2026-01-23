赴日必買！萊爾富開賣日本「消除疲勞神器」 網曝效果：真的酸到提神

近日連鎖超商萊爾富開賣日本超夯飲品「京都檸檬水」，有眼尖網友發現，萊爾富又悄悄上架一款人氣商品，許多愛好日本旅遊的朋友絕不陌生的「消除疲勞神器」檸檬風味飲，消息曝光，立刻在社群上造成轟動。

該名網友在threads上分享，近日萊爾富開賣日本「消除疲勞神器」，讓她驚呼「萊爾富永遠都不會讓人失望耶！之前去日本都會喝的消除疲勞神器來台灣了」，並形容喝起來的口感有如氣泡飲般，相當好喝。

不過一瓶要價149元，讓不少人看到價格就卻步，「這價格，我選擇繼續疲勞」、「好消息萊爾富有，壞消息日幣當台幣賣」、「149元台幣？！去日本趕快再多喝幾瓶」。另外，也有人建議可以倒入咖啡中，「點一杯冰美式，會得到一杯西西里咖啡」。

至於是否真的能消除疲勞，曾喝過的網友們各持不同看法，「前一陣子才去東京有買來喝看看，還不錯啦，真的會酸到提神」、「坐紅眼班機下飛機都沒睡覺，整個快死了喝咖啡也沒用，但是買這個加進咖啡裡面就有用」、「我個人喝起來只感覺喝了很酸的氣泡飲」、「真的沒什麼效果，但覺得滿好喝的，補補維他命C也不錯」。