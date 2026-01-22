製綠色蒜頭秘訣大公開！網狂讚「超標準臘八蒜」 看了流口水

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣好市多（Costco）示意圖。好市多/提供
臘八蒜為農曆十二月初八（臘八節）前後的傳統特色食品，以其翠綠色澤、酸甜脆口的獨特風味廣受喜愛。近日，一名女網友於臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」分享自製臘八蒜的成果，迅速掀起熱烈討論。

該名網友在貼文中透露，今年她改用好市多販售的亨氏白醋與紫皮蒜頭製作臘八蒜，僅僅一天蒜頭便開始變綠，四天後幾乎全數呈現標誌性的碧綠色。她還提到，去年使用其他品牌工研醋時，蒜頭顏色變化並不明顯，此次成果讓她頗為驚喜。

這篇貼文一出，立刻吸引了大批網友留言討論。多數人對此結果表示稱讚，認為這是「很標準的臘八蒜」，並指出綠色是正常的顏色。「哇！可以教我怎麼做嗎？」、「哇，大成功」、「好厲害，均勻上色不容易欸」等讚美留言不斷湧現。也有網友分析原因，認為亨氏白醋屬於蒸餾醋，酸度與濃度較高，因此能更快促使蒜頭變色。

同時，也有不少人對此表現出濃厚興趣，紛紛請教製作方法。「這個看起來好好吃！吃麵條、吃火鍋都很搭」、「天啊，看了都流口水了！請問有加糖嗎？我喜歡酸甜口的臘八蒜，能不能分享做法？」、「想學」、「求教學」等留言。

然而，也有部分網友對此抱持不同看法，甚至發表搞笑評論。「把這個放到阿公的檳榔盒裡面」、「紫皮蒜頭是好市多裡賣的那種嗎？我之前用好市多的蘋果醋泡也沒變色」、「請問是泡生蒜頭嗎？這樣吃真的好吃嗎？」

