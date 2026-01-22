韓國品牌、日本製造？好市多新上架牙線引熱議 愛用者狂喜：囤2年份

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多。聯合報系資料照
好市多。聯合報系資料照

有一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享她的最新發現，表示原本需要代購才能買到的日本牙線，終於在台灣好市多上架。她在貼文中表示：「當初用一次就覺得差很多，不會分岔、使用起來起來很順手，重點是還有含氟，對蛀牙體質的人真的很加分。」

該網友進一步指出，她每天早中晚刷牙時一定會使用牙線，認為長期使用牙線不僅能改善口臭問題，還能有效減少蛀牙的困擾。她也推薦給容易蛀牙或是使用其他牙線容易分岔的朋友，可以嘗試這款新上架的產品。

貼文一出，迅速引發網友熱烈討論。許多人紛紛分享自己的使用心得，包括「之前去日本好市多有買過，這款蠻好用的」、「麗奇是目前我覺得最好用的抽取式牙線」、「含氟真的蛀牙人友善，麗奇的牙線都好用，但我含氟的好像是第一次看到？」

有網友甚至表示：「麗奇牙線真的好用！完全不會分岔，之前用好幾個品牌都超容易岔開，是昨天看到先買了三組，囤兩年的貨。」此外，也有人提到：「很好用，本來都只能從酷澎買。」

不過，也有網友提出疑問：「Reach其實是韓國牌子」、「產地該不會是韓國吧？」以及「不太會操作這種，直接買牙線棒。」

