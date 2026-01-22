好市多「20年前折價券」竟能續會費 一票會員驚呼：用了可惜啊！

有一名網友在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」上分享了一則有趣味的消息。他貼出一張照片，並附文表示：「今天排隊結帳看到有人用這個付續約的會員費，我看拿出來的人自己好像也怕會被退，結果真的可以用欸！」

這張照片中的主角是一張看起來相當有年代感的Costco折價券，據該網友描述，這張500元折價券不僅不限期，還真的能用來支付會員續約費，讓人不禁驚嘆：「奇怪，好市多在台灣有開這麼久了喔！」他還補充道：「照片是我借來拍照的」，讓這張折價券引發討論。

這張折價券的照片曝光後，立刻引發網友紛紛留言表示驚訝與懷念。一位網友指出：「這張抵用券是高雄中華店發出無誤。是業務部門為了突破消費者對台灣首見年費的排斥，特別針對特定大些企業專案推廣的優惠。1999年內湖店成立時，普來勝Price Costco這名稱，該集團已經不再使用。」

另外還有網友感嘆這張折價券的歷史價值：「這張紀念價值比500還高。用了可惜啊！」也有人分享：「1997年1月，台灣第一家好市多在高雄市前鎮區開幕。」更有網友幽默地提到：「那個年代的500應該是現在的1000以上了，貶值貶光光。」甚至有收藏迷表示：「這張要是沒折痕，收藏價可能有800+。」

許多網友也回憶起當年好市多進駐台灣的情景。一位住在高雄的網友留言：「全國第一家在高雄市中華五路上，我家的對面，而我是去年才辦會員，在去年之前，一次也沒進去過。」