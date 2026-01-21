韓國保養品疑含蘇丹紅 好市多「一通電話」被網友讚爆

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友去年於好市多購入一組韓國撫紋棒，近期卻接獲賣場通知，產品成分疑含有「蘇丹紅」，通知消費者辦理退貨。圖／聯合報系資料照片
一名網友去年於好市多購入一組韓國撫紋棒，近期卻接獲賣場通知，產品成分疑含有「蘇丹紅」，通知消費者辦理退貨。圖／聯合報系資料照片

不少民眾習慣到美式賣場好市多選購保養品，不只是價格實惠，還能一次大量囤貨。一名網友去年於好市多購入一組韓國撫紋棒，近期卻接獲賣場通知，產品成分疑含有「蘇丹紅」，通知消費者辦理退貨。貼文曝光後，引發網友熱議。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」指出，去年她在好市多買了韓國保養品「撫紋爆彈經求精萃組」，近日接到賣場電話被告知裡面成分含有「蘇丹紅」，請她拿去退貨，她也慶幸自己懶惰，「目前才擦完半支而已」。

事實上，該韓國品牌去年12月曾在IG公告，「較早前，網路上出現有關本公司的精華撫紋棒含有『蘇丹紅（Sudan Red）』成分的傳聞。為此，本公司已委託權威檢測機構進行重新檢驗，結果顯示，本公司旗下的KAHI精華撫紋棒產品中未檢測出『蘇丹紅I-IV』成分」。

KAHI公告，重新檢驗，結果顯示，本公司旗下的KAHI精華撫紋棒產品中未檢測出「蘇丹紅I-IV」成分。圖／擷自KAHI IG
KAHI公告，重新檢驗，結果顯示，本公司旗下的KAHI精華撫紋棒產品中未檢測出「蘇丹紅I-IV」成分。圖／擷自KAHI IG

此文一出，不少人大讚好市多完善的售後服務機制，「這售服值得給讚」、「感受到收年費的價值了」、「良心事業，寧可錯殺也不要放過」、「我用完了，但他說沒關係，拿卡去這樣可以退」。

同樣也有接到電話的朋友表示，「說是原料怕有污染到蘇丹紅的疑慮？問了是說，報告沒有驗出來，只是預防性下架希望可以去退貨」。

蘇丹紅 好市多 保養品 韓國

