好市多熱賣「大人味甜點」 老饕大讚：苦甜會爆漿

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。示意圖／聯合報系資料照片
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，之前在好市多看到一款「爆漿可可熔岩包」，但馬上就被掃空，近期發現賣場悄悄補貨，立刻帶了兩盒回家。貼文一出後，不少老饕都大讚好吃。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，好市多這款「爆漿可可熔岩包」之前吃過一次就非常喜歡，加熱後切開，巧克力熔岩瞬間流出，畫面與口感都相當療癒，這次看到賣場補貨後，決定立刻買了兩盒回家。

貼文一出後，不少買過的網友都大推，紛紛表示「上次特展一上架就賣爆了，沒想到又出現了」、「大人系甜點」、「超好吃，這個我們家一個下午就吃完了」、「我覺得很上癮，價格不便宜也不貴」、「大人感的包子」、「這個除了用電鍋加熱，也可以用氣炸鍋我覺得風味更濃郁！」、「苦甜苦甜最好吃」、「真的會爆漿的！電鍋放一杯水，下午茶就搞定」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「好不好吃個人自由心證，對我來說這就是一次性買賣，不管蒸幾分鐘吃到的都是被麵糰收乾的巧克力醬，這樣的CP值遠低於奇美包子」、「個人口味覺得，外皮有點普通」、「吃過感覺還好，沒到需要搶的地步」、「上次試吃覺得還好」。

好市多 可可 巧克力 包子 下午茶 甜點

機車怎麼載好市多大披薩？阿伯妙計「夾住」 網友盛讚：真強

除了日常用品以外，美式賣場好市多（Costco）的熟食區更是許多台灣人的最愛。一名網友發文，曬出一位阿伯去好市多買披薩的照片，只見阿伯用機車的座墊「夾住」一整片披薩，達到固定的效果，此文一出網友紛紛感嘆阿伯太聰明了，簡直是「生活智慧王」。

王子麵包裝「黃色、橘色」差在哪？ 內行曝關鍵差異：買錯少一味

「王子麵」是許多台灣人從小吃到大的國民零食，捏碎麵體、撒上胡椒粉的滋味更是童年回憶。不過，近日有民眾在賣場採買時，發現架上同時擺著黃色與橘色兩種不同包裝的王子麵，讓他看得一頭霧水，好奇這兩款究竟有何不同？貼文一出，立刻釣出內行網友解答，原來關鍵差別在於「調味粉」與「麵體用途」。

好市多1款抱枕能治好失眠？她實測驚呼：躺10分鐘就想睡

美式賣場好市多販賣各種生活用品，滿足民眾日常需求。一名網友分享，近期在好市多發現一款抱枕，發現拿來當枕頭，竟然改善長期失眠的困擾，睡眠品質大幅提升。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

好市多連帽外套售價近4萬9 填充物「鴨絨非鵝絨」掀論戰

大賣場的商品種類齊全豐富，價格又比外面便宜，成為現代人採買的最佳去處。有網友在美式賣場好市多發現一款連帽外套，售價竟然將近5萬元，讓他看傻了眼，直呼「長知識了」，貼文一出引起兩極評論，還有人對於填充物很有意見。

好市多漲年費還划算？會員揭「回本密技」：隱藏福利只要用2次

美式賣場好市多（Costco）自4月1日起將調漲會員年費，不分會籍統一調整至1500元。對此，一名網友分享，本來和朋友共用會員資格，但現在想在漲價前，自己單獨申辦一張，好奇是否能以漲價前的會費續約？貼文一出後，不少會員都指出，只要善用2次好市多提供的服務，年費就已經回本。

