好市多熱賣「大人味甜點」 老饕大讚：苦甜會爆漿

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，之前在好市多看到一款「爆漿可可熔岩包」，但馬上就被掃空，近期發現賣場悄悄補貨，立刻帶了兩盒回家。貼文一出後，不少老饕都大讚好吃。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，好市多這款「爆漿可可熔岩包」之前吃過一次就非常喜歡，加熱後切開，巧克力熔岩瞬間流出，畫面與口感都相當療癒，這次看到賣場補貨後，決定立刻買了兩盒回家。

貼文一出後，不少買過的網友都大推，紛紛表示「上次特展一上架就賣爆了，沒想到又出現了」、「大人系甜點」、「超好吃，這個我們家一個下午就吃完了」、「我覺得很上癮，價格不便宜也不貴」、「大人感的包子」、「這個除了用電鍋加熱，也可以用氣炸鍋我覺得風味更濃郁！」、「苦甜苦甜最好吃」、「真的會爆漿的！電鍋放一杯水，下午茶就搞定」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「好不好吃個人自由心證，對我來說這就是一次性買賣，不管蒸幾分鐘吃到的都是被麵糰收乾的巧克力醬，這樣的CP值遠低於奇美包子」、「個人口味覺得，外皮有點普通」、「吃過感覺還好，沒到需要搶的地步」、「上次試吃覺得還好」。