機車怎麼載好市多大披薩？阿伯妙計「夾住」 網友盛讚：真強

除了日常用品以外，美式賣場好市多（Costco）的熟食區更是許多台灣人的最愛。一名網友發文，曬出一位阿伯騎機車載回好市多披薩的照片，只見阿伯用機車的座墊「夾住」一整盒披薩，達到固定的效果。網友見圖紛紛讚嘆阿伯太聰明了，簡直是「生活智慧王」。

一名網友在Threads發文，表示他在好市多外面看到一位阿伯買了一盒大披薩，因為阿伯是騎機車來的，原PO很好奇阿伯一個人該怎麼把披薩帶回家。當他還在困惑時，只見阿伯把披薩夾在機車座墊與車身之間，達到固定的效果，如此聰明的方法讓原PO非常欽佩，直呼「辦法是人想出來的，台灣人超讚超聰明」。

此文一出，網友們也紛紛讚揚阿伯「這招厲害」、「好聰明」、「阿北真強」、「好聰明，我怎麼沒想到過」、「路是人走出來的，披薩是坐出來的」、「生活智慧啊」、「台灣人真的能用機車載各種東西」、「沒有什麼東西在台灣用摩托車載不了的」。

另有網友分享其他機車載貨的妙招，「我會在五金行買個繩子放著，想載什麼行李都可以綁住，當然不能違規」、「我是用大的塑膠袋，完整包覆後放在前面腳踏座輕輕用腳框著帶回家」、「雨衣是個好東西，可以包很多東西」、「有次寄件箱子太大放不進腳踏墊，用圍巾包住後面背部抵著安全寄出」。

根據《道路交通安全規則》第88條規定，普通輕型機車最多能載50公斤、重型不得逾80公斤的貨物，且貨物的高度不能超過肩膀、寬度不能超過把手外緣10公分、長度不能超過後輪軸50公分，且必須捆紮牢固、穩妥、不能妨礙交通安全與視線，違規者處駕駛人300至600元罰鍰。