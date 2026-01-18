王子麵包裝「黃色、橘色」差在哪？ 內行曝關鍵差異：買錯少一味

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
內行網友指出，橘色包裝專供火鍋、滷味使用，因此內無附調味粉包。示意圖／ingimage
「王子麵」是許多台灣人從小吃到大的國民零食，捏碎麵體、撒上胡椒粉的滋味更是童年回憶。不過，近日有民眾在賣場採買時，發現架上同時擺著黃色與橘色兩種不同包裝的王子麵，讓他看得一頭霧水，好奇這兩款究竟有何不同？貼文一出，立刻釣出內行網友解答，原來關鍵差別在於「調味粉」與「麵體用途」。

一名網友在臉書社團「全聯消費經驗老實說」發文表示，他在逛賣場時注意到王子麵有兩種款式，一種是大家熟悉的黃色包裝，另一種則是橘色包裝，且橘色款的外袋上特別標註了「火鍋、滷味專用」。原PO疑惑，這兩者除了顏色與標示外，內容物到底有什麼具體差異？

文章曝光後，引發網友熱烈討論。不少人發揮創意幽默回應，「一個是上課可以偷吃的，一個不行」、「黃色是童年，橘色是成年」、「差別在於一個要煮，一個直接啃」。隨後便有專業吃貨跳出來解惑，指出最大的差別在於「有無調味粉包」，黃色包裝是為了讓民眾捏碎乾吃，內附經典的胡椒調味粉，而橘色包裝專門設計給火鍋或滷味烹煮使用，因此裡面沒有附粉包。

此外，針對口感部分，也有網友指出橘色包裝的麵體似乎經過改良，「橘色的煮火鍋比較耐煮，不容易爛」、「黃色的麵體比較脆，適合乾吃；橘色的比較Q，適合下鍋」。

根據味王官網及官方粉專「小王子生活屋」的介紹，民國59年味王與日本技術合作推出王子麵，原本是設計成沖泡即食，但因麵體香脆，意外成為學生族群喜愛的「乾吃」零食，進而風靡全台。為了區隔用途，官方後來推出了專供烹煮的款式：

黃色包裝：內附調味粉包，適合乾吃或沖泡。

橘色包裝：無調味粉包，麵體設計適合火鍋、滷味烹煮。

粉紅包裝：無調味粉包，麵條為較寬的寬麵口感，同樣適合滷味烹煮。

下次民眾在購買時，不妨先確認自己的用途是想當零食解饞，還是要下鍋煮食，以免買到沒有粉包的款式覺得「少一味」。

點心 零食 餅乾 泡麵 胡椒粉

