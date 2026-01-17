好市多1款抱枕能治好失眠？她實測驚呼：躺10分鐘就想睡

美式賣場好市多販賣各種生活用品，滿足民眾日常需求。一名網友分享，近期在好市多發現一款抱枕，發現拿來當枕頭，竟然改善長期失眠的困擾，睡眠品質大幅提升，貼文引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期在好市多發現一款新上架的「壓花長抱枕」，發現觸感柔軟、支撐度剛好，買回家當枕頭使用，直言「超猛…我躺上去大概10分鐘，就會覺得好軟好想睡」，大幅改善失眠狀況，且價格只需459元，讓他大讚CP值相當高。

貼文一出後，不少網友都表示「看起來好棒，準備手刀購入」、「真的假的，沒有失眠的買了會更好睡嗎？」、「我以為是抱枕，原來是橫著當枕頭用嗎」、「真假，我在好市多買了兩個9百多塊的，我覺得都超難睡」、「感覺我需要這個酷酷的東東」、「好枕頭我來了」、「謝謝我最愛買抱枕」、「我覺得這世界上沒有一顆好枕頭欸」。

此外，也有部分買過的網友大推，紛紛回應「這個超好睡，上次去朋友家躺上去，直接睡到不省人事」、「完全滿足了我這種睡覺都亂滾的人，不會再睡到枕頭外了，另外這紋路摸起來賊爽」、「而且他手感超好，我也有買，但是買來當抱枕」。