好市多連帽外套售價近4萬9 填充物「鴨絨非鵝絨」掀論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多示意圖。聯合報系資料照片／記者王若然攝影
大賣場的商品種類齊全豐富，價格又比外面便宜，成為現代人採買的最佳去處。有網友在美式賣場好市多發現一款連帽外套，售價竟然將近5萬元，讓他看傻了眼，直呼「長知識了」，貼文一出引起兩極評論，還有人對於填充物很有意見。

從原PO在Threads貼出的照片看到，這款外套售價48,999元，標示牌上註明是加拿大製造，內容填充物為80%鴨絨、20%羽毛，外套是連帽款式，毛邊部分可拆卸，胸前有LOGO貼布繡，腰部還有可調式腰帶抽繩，袖口還有羅紋針織設計可以防風。

貼文引起不少討論，「長什麼知識…沒看過加拿大鵝嗎？5萬算便宜了」、「羽絨界天花板，品質沒話說」、「台灣氣候根本穿不到這個等級的」、「我也想買，但感覺台灣的氣候穿不太到」、「我買限量版，加拿大帶回來也才30000元，其實很便宜」、「加拿大防寒羽絨外套，若可以防低溫-30度左右，一件原價大概3-4萬台幣。當地品牌選擇多，不說機能性，加拿大鵝的外型真的老古董，台灣Costco會賣基本上是過季或是滯銷品吧」。

還有人對於外套使用的是鴨絨而不是鵝絨，售價還很高，認為CP值不高，「加拿大『鵝』，然後裡面80%鴨絨」、「三流的用料，頂流的價格」、「它的標示寫80%鴨絨，沒寫鵝絨喔？」、「4萬多買鴨絨，是在敲外行人嗎？」

