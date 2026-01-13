好市多漲年費還划算？會員揭「回本密技」：隱藏福利只要用2次

美式賣場好市多（Costco）自4月1日起將調漲會員年費，不分會籍統一調整至1500元。對此，一名網友分享，本來和朋友共用會員資格，但現在想在漲價前，自己單獨申辦一張，好奇能否以漲價前的會費續約？貼文一出後，不少會員都指出，只要善用2次好市多提供的服務，年費就已經回本。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」詢問，近期看到好市多4月要調漲會費的新聞，如果在漲價前續約，是否可以繳納原會員費用，到明年才需繳納漲價後的會費？

貼文一出後，不少網友幫忙解答，「4/1前申辦是繳舊的費用」、「看自己的會員資格到期月份，如果是3月以前續約1350喔！4月到期的人，提前3月續約也可以1350」、「還好昨天已經續卡了，雖然2/28才到期」、「隨便去一趟都5千以上，會去的會差那漲$100嗎？」、「可以不用再不好意思退貨了」、「希望有退卡潮，那進去就不用擠了」、「原本已經很少用，但還是會想進去，沒想到還再漲價」。

此外，也有內行會員指出，好市多提供各項隱藏服務，才是真正具有價值的地方，「帶長輩去聽力檢測，2次就回本」、「外面聽力測驗超貴」、「免費做個聽力檢測都賺回來了」、「每次去每次打氮氣，一年賺2400，聽力檢測一次省1000」、「記得開車去打氮氣，一次賺至少200元」。