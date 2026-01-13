主子小心！好市多貓抓盆暗藏危險物品 飼主嚇壞：一定要檢查

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友近期在好市多購買貓抓盆，回家時發現內藏突起的釘書針。示意圖，非文中產品。 圖／Ingimage

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多購買貓抓盆，回家時竟發現內部有凸起的「釘書針」，讓他驚呼「很危險」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期在好市多買了由厚紙板組成的「圓形貓抓盆」，沒想到回家打開發現內側藏有釘書針，讓他相當擔心，直言「請大家檢查一下，吃下去就不是兩百多塊能解決的事了」。

貼文一出後，不少網友都看傻，紛紛表示「太扯了」、「誇張欸」、「不能有這種東西吧」、「哇這真的很不行欸，有養貓就知道這個多危險」、「滿爛的欸」、「感謝提醒」、「謝謝分享，我以前都沒有檢查」、「退款」。

此外，也有部分網友分享自身經驗，「這次買的也是遇到訂書機，而且外圈和內圈還解體」、「買了幾種這種圓形的貓抓板，發現有些都會有釘書針，垮掉塌下去的時候就要注意一下了」、「咦，怎麼會有這種東西啊，我還買了兩個餒，回去趕快檢查」、「我買兩個都沒這樣，但我覺得很容易被貓拆到解體」、「我們家買好幾個都沒有」。

