擋住駕駛座！他怒揭好市多推車亂象 會員籲一招：必有人推回

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友曬出好市多停車場的照片，只見停車格旁堆著一列推車，害他無法順利從駕駛座上車。 聯合報系資料照
不少人會趁著假日到好市多消費，但消費之餘，也要注意自身行為是否造成他人困擾。一名網友發文曬出好市多停車場的照片，只見停車格旁堆著一列推車，害他無法順利從駕駛座上車，氣憤表示「不要隨意亂擺推車」。對此，網友們也指出此類行為非常常見，感嘆「懶的人太多了」。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，他PO出好市多停車場的照片，從照片能看出，一排好市多的推車被丟棄在停車格旁，緊鄰他的車子，讓他無法正常推開車門坐到駕駛座上。

原PO表示，晚上逛好市多出來看到此景象真的非常無語，請大家多走幾步到回收推車的地方，直言「推車幫你們滿載而歸就不能幫忙推它回家嗎？」，更憤怒指出都是因為這些推車害他只能爬進駕駛座裡，幸好推車沒有刮到車子，否則又要花上一筆維修費。

此文一出，不少網友指出亂放手推車的情況十分常見，「內湖店每次都看到一大堆隨意丟在人行道的」、「真的很多這種人，不知道他們到底是有多懶明明就只是推回去而已」、「中壢很多，沒婦幼沒殘障停該車位，然後手推車就塞柱子」、「中和更誇張，看到柱子就放，到底是有多懶」。

也有網友建議將推車改投幣式、或是提高卡費等方式來解決，「改投幣式就不會亂放了，推到街上相信會有人幫忙推回去」、「提高卡費就能解決了，一千不行就兩千三千」、「可以開罰違停、吊扣好市多會員」、「提高了年費、篩掉不願續約的持卡人，會不會好一點」、「都加上鎖，解鎖要插錢的，就可以減少推車亂丟」。

好市多 推車

