好市多這款英國皇室御用寢具狂打2到5折 網驚：不買對不起自己

美式賣場好市多（Costco）是不少民眾購買食品、日用品的首選，近期有會員發現，英國皇室御用品牌Wedgwood也有促銷活動。一名女網友分享，日前到好市多中和店逛街時，意外看到寢具特賣，價格約為百貨專櫃的2～5折，其中600織埃及棉材質的床包組，售價不到萬元，讓她直呼「挖到寶」。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，家中長期使用該品牌的床包與被套，其中最偏好600織埃及棉的觸感。她指出，去年才在百貨周年慶以專櫃價購入一組雙人加大床包，這次看到好市多價格大幅下修，忍不住一次帶回兩組。她也提到，除了中和店外，桃園南崁店同樣有販售，促銷展期至1月20日止。

原PO進一步分享，現場可實際觸摸材質，600織埃及棉觸感柔順，刺繡層次與配色也頗具質感，與一般平面印花寢具相比差異明顯，建議有興趣的消費者親自到門市看看。

貼文曝光後，許多網友表示，「床包棉被都很舒服」、「這家刺繡的草莓圖樣很可愛」、「真的好睡，家裡買幾組輪流用，夏天冬天都睡很好」、「這價格是滿值得買的，問問看朋友們需不需要」、「他們家竟然在好市多賣，太誇張！在百貨公司已經買一套了，現在這價格不買又對不起自己啊」。

不過也有人表示，「很喜歡這個品牌，不過注意一下產地」、「他們家的埃及棉真的不錯，可惜都是大陸製，至於是不是從哪裡提供面料給大陸製作完成就不可得知，不在乎的話，這牌子真的能買，之前在夢時代也是2～3折的特賣會，一套幾千而已，真的便宜」。

另外也有消費者提醒，過去曾在百貨特賣會購入Wedgwood寢具，事後到專櫃詢問時，被告知特賣通路與專櫃商品可能有所差異。也有網友說，好市多賣的花色在momo也有販售，這些跟百貨專櫃賣的等級、售價都不同，建議消費者入手之前多加比對。