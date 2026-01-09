快訊

曾說「或許骨子裡DNA就是國民黨」 藍前中常委姚江臨今逝世

連續10年下降！台灣去年新生兒數再創新低 僅剩10萬7812人

獸醫說麻醉完會爆睡…賓士貓「原地起飛變跳跳虎」！飼主崩潰：發瘋了

好市多高CP值冬季甜點上架引搶購 老饕嗨喊：每年必吃

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多示意圖。聯合報系資料照片
好市多示意圖。聯合報系資料照片

美式賣場好市多的商品種類琳瑯滿目，還不定時推出季節性商品，吸引消費者光顧。臉書粉專「Costco好市多 商品經驗老實說」管理員就分享近日上架的草莓大福，一盒有12顆，每顆都相當飽滿，讓不少老饕眼睛為之一亮。

從原PO分享的照片看到，貨架上放滿了一盒又一盒的草莓大福，每盒有12顆，售價是399元，平均一顆約33元，每顆都相當渾圓飽滿，讓他開心地表示「久等了，COSTCO草莓大福再次開賣，每年必吃」，照片也讓許多人看了口水直流。

不少品嘗過的人留言分享，「不會很甜」、「昨天買好吃，不太甜」、「好吃，整個幾乎都是草莓」、「好吃，草莓有酸」、「會甜，但可以接受，紅豆綿密，整體吃起來真的很讚！只是有點多」、「哇…總算開賣了，每年都在等這時候」、「之前買過不錯吃，cp值算高，放冷藏3、4天都沒問題」。

但也有網友抱怨，「紅豆餡變少了」、「昨天買的大福草莓，感覺是用大顆的，但是只有半顆」、「我倒是希望皮少一點，那皮的份量包兩顆都可以了」、「皮好厚」。

還有人發現今年的價格變貴了，「讚喔，又出現了，從199一路吃到399」、「今年的草莓本來就蠻貴的」。從好市多商品資訊網站《今購百科》看到，2022年售價329元，2024年和今（2026）年都是399元。

好市多 草莓

延伸閱讀

好市多保養品區變挖寶天堂！她買5大1小罐驚呼：不到2000

東西不見得更便宜 誰每周跑好市多？網友點名這類人：不一定會買

全球好市多會員費齊漲 台灣「黑鑽卡會費不動」背後策略曝光

好市多小金雞曝光：會員可能不知道 旅遊部門已成立25年

相關新聞

好市多高CP值冬季甜點上架引搶購 老饕嗨喊：每年必吃

美式賣場好市多的商品種類琳瑯滿目，還不定時推出季節性商品，吸引消費者光顧。臉書粉專「Costco好市多 商品經驗老實說」管理員就分享近日上架的草莓大福，一盒有12顆，每顆都相當飽滿，讓不少老饕眼睛為之一亮。

萊爾富上架日本超夯飲料 一票人搶囤貨：1瓶才39元

台灣超商數量多，販售的商品琳瑯滿目，甚至還有進口商品來滿足消費者需求。近日有一名女網友在萊爾富發現一款日本人氣飲品，讓她很訝異台灣竟然有賣，就連部落客「Tigerdog／老虎狗」也在臉書粉專發文分享，引起不少討論。

好市多保養品區變挖寶天堂！她買5大1小罐驚呼：不到2000

有一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享了一段親身經歷，表示自己在高雄好市多店的碧歐斯特展中，以不到2000元的價格購入多款保養品，讓她直呼「好市多的保養區真的越來越危險！」此篇貼文隨即引發網友熱烈討論。

東西不見得更便宜 誰每周跑好市多？網友點名這類人：不一定會買

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，家裡本來固定每個月去好市多補貨一次，後來發現因份量太大、冰箱常被塞爆，加上比價後...

「生啤酒」洋芋片太獵奇！網驚豔還原度很高：未成年也能吃

台灣零食市場近期創意口味層出不窮，除了香菜、皮蛋等特殊口味，樂事最新推出的「生啤酒洋芋片」引發網友熱烈討論。這款洋芋片標榜還原生啤酒風味，無酒精成分，小孩及未成年也能安心食用。

無印良品2025最夯食品前五名出爐 人氣點心年銷量逾35萬包

MUJI無印良品近日公布了2025年全年度銷售排行榜，並依據全年度食品類銷售金額整理出前五名。從排行榜可以看出，台灣消費者對零食的喜好仍偏向懷舊與天然口感，其中「懷舊棉花糖」穩居冠軍，每包售價59元，全年銷量超過35萬包。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。