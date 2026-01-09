好市多高CP值冬季甜點上架引搶購 老饕嗨喊：每年必吃

美式賣場好市多的商品種類琳瑯滿目，還不定時推出季節性商品，吸引消費者光顧。臉書粉專「Costco好市多 商品經驗老實說」管理員就分享近日上架的草莓大福，一盒有12顆，每顆都相當飽滿，讓不少老饕眼睛為之一亮。

從原PO分享的照片看到，貨架上放滿了一盒又一盒的草莓大福，每盒有12顆，售價是399元，平均一顆約33元，每顆都相當渾圓飽滿，讓他開心地表示「久等了，COSTCO草莓大福再次開賣，每年必吃」，照片也讓許多人看了口水直流。

不少品嘗過的人留言分享，「不會很甜」、「昨天買好吃，不太甜」、「好吃，整個幾乎都是草莓」、「好吃，草莓有酸」、「會甜，但可以接受，紅豆綿密，整體吃起來真的很讚！只是有點多」、「哇…總算開賣了，每年都在等這時候」、「之前買過不錯吃，cp值算高，放冷藏3、4天都沒問題」。

但也有網友抱怨，「紅豆餡變少了」、「昨天買的大福草莓，感覺是用大顆的，但是只有半顆」、「我倒是希望皮少一點，那皮的份量包兩顆都可以了」、「皮好厚」。

還有人發現今年的價格變貴了，「讚喔，又出現了，從199一路吃到399」、「今年的草莓本來就蠻貴的」。從好市多商品資訊網站《今購百科》看到，2022年售價329元，2024年和今（2026）年都是399元。