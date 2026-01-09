萊爾富上架日本超夯飲料 一票人搶囤貨：1瓶才39元

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為萊爾富門市。圖／萊爾富提供

台灣超商數量多，販售的商品琳瑯滿目，甚至還有進口商品來滿足消費者需求。近日有一名女網友在萊爾富發現一款日本人氣飲品，讓她很訝異台灣竟然有賣，就連部落客「Tigerdog／老虎狗」也在臉書粉專發文分享，引起不少討論。

一名女網友在Threads發文表示，她在萊爾富的飲料櫃裡意外發現1款來自日本的「京都檸檬水」，而且1瓶售價還只有39元，讓她非常驚喜，「這不是我在京都每天喝的那罐嗎？」原PO說這款飲料喝起來清爽、不死甜，還帶點檸檬皮香氣的味道，夏天喝非常解渴，自己去京都玩的時候，包包都一定準備1瓶。

如今不用出國也能在台灣喝得到，而且價格還很便宜，讓原PO直呼「看到不拿會後悔」，自己也趕緊先囤了一箱回家。

貼文引起眾人熱議，「台灣這價格太扯了吧，跟日本超商差沒多少」、「昨天也立刻去買了，馬上買、馬上喝」、「我上次喝了一口後，立馬在再回購10瓶」、「去Lopia都找不到的東西，竟然萊爾富有」、「39元算便宜耶，之前網路買整箱換算都要50以上」、「超讚！我也要去扛一箱，希望消水腫神器也會進」。

還有內行人透露包裝標籤可以看運勢，「上禮拜在日本剛好有買，竟然不知道它很夯，還可以看運勢？」、「妳知道檸檬的那隻把標籤撕掉背後有籤跟招財貓圖案嗎？但我不知道台灣版的有沒有」，留言讓不少網友直呼「長知識」。

部落客「Tigerdog／老虎狗」也在臉書粉專發文分享，表示很開心萊爾富引進這款日本飲料，除了「京都檸檬水」，也大讚焙茶喝起來很順、很香、不會苦，超級好喝，推薦給喜歡清爽系飲料的網友們嘗鮮看看。

