好市多保養品區變挖寶天堂！她買5大1小罐驚呼：不到2000

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣好市多示意圖。（本報系料庫）
有一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享了一段親身經歷，表示自己在高雄好市多店的碧歐斯特展中，以不到2000元的價格購入多款保養品，讓她直呼「好市多的保養區真的越來越危險！」此篇貼文隨即引發網友熱烈討論。

該名網友在貼文中提到，隨著專櫃迷思慢慢退燒，她在好市多挖掘到不少優質又平價的保養品，像是之前熱門的小紅水已取代她原本使用的日本知名品牌卸妝油，而凡士林果酸也成為她日常的身體乳，甚至讓她幾乎不再光顧法國知名的護膚專櫃。此次在高雄店的碧歐斯特展中，她試用後被價格吸引，最終購入黃金精華露與逆齡緊膚霜等商品，總共五罐正貨加上一小罐試用品，竟然不到2000元，直呼「這真的是好市多特有的驚喜價」。

此篇分享吸引了許多網友共鳴，紛紛留言表示：「全身保養，從頭到臉到身體，都在好市多買，有折扣就下手」、「好市多越來越多保養品牌，很讚」、「我本來要退會員了，是因為他的保養品一直進好貨，我才沒退會員」。許多人表示，好市多的保養品區已成為他們挖寶的好去處。

然而，也有部分網友對碧歐斯產品提出不同看法，認為效果不如預期。有網友留言表示：「以前用過碧歐斯真的無感」、「上次碧歐斯特展買精華露+乳液跟緊膚霜真的難用，混合肌，有擦跟沒擦一樣，很乾不保濕」、「以前試過碧歐斯真的不好用，滿滿香精」、「碧歐斯太香了，香到我頭痛，無法等它看見效果就先丟了」。

