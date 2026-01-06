東西不見得更便宜 誰每周跑好市多？網友點名這類人：不一定會買

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，家裡本來固定每個月去好市多補貨一次，後來發現因份量太大、冰箱常被塞爆，加上比價後覺得並非樣樣都便宜，好奇每周都去好市多的人，究竟是什麼族群？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「每周去好市多的都是什麼人？」為題，指出自己大概每月去一次好市多，但後來發現有時候家樂福、大全聯賣的價格更便宜，變成只有購買特定品項，像是「Kirkland食材、大份量牛肉或海鮮、超好用衛生紙」等商品才會再跑一趟好市多，好奇常常去好市多的族群究竟是哪些？

貼文一出後，不少網友都表示「住附近當逛賣場的人，未必每次消費」、「住附近的有錢人」、「住附近的居民」、「住得近、家裡地方大、有大冰箱、人口夠多的家庭」、「我啊，我就住對面，每周去散步的」、「住附近的人」、「啊就住隔壁啊」、「家住附近，當全聯逛不行嗎」、「騎腳踏車不用10分鐘就到了，買水果跟牛奶」。

此外，也有部分網友分享自己的購買清單，回應「固定採購的就鮮奶、雞肉、魚肉、蝦、餅乾、衛生紙、洗衣精，跟著每周優惠跑」、「如果家裡多一點人，認真煮飯甚至帶便當的話可以吧」、「開店！老闆做生意，要去批貨」、「只買特價品，牛奶、牛肉、衛生紙」、「平價牛排、餐包」、「我去結帳都50而已，熱狗+可樂」。