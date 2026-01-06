「生啤酒」洋芋片太獵奇！網驚豔還原度很高：未成年也能吃

台灣零食市場近期創意口味層出不窮，除了香菜、皮蛋等特殊口味，樂事最新推出的「生啤酒洋芋片」引發網友熱烈討論。這款洋芋片標榜還原生啤酒風味，無酒精成分，小孩及未成年也能安心食用。

一名女網友在社群平台Threads分享，逛大賣場時發現這款新品洋芋片，第一口吃下去立刻驚豔：「真的以為我剛剛喝了生啤酒，連尾韻會有點氣泡麻感都有耶，這款還原度頗高。無酒精，未滿18歲也可以吃。」

貼文引來網友熱烈回應，不少人分享自己的購買經驗與心得：「啤酒味超重！昨天在賣場直接搜刮啤酒、榴槤樂事、皮蛋、香菜多力多滋」、「第一口到最後一口滿滿啤酒味」，也有人躍躍欲試「真的假的！連馬鈴薯片都能出生啤酒味？下次聚會必買來試試」、「這味道是認真的嗎？我要來買些下酒菜來配了」。

根據網友情報，樂事生啤酒洋芋片在多家超商、大賣場都有販售，甚至好市多還推出大份量包裝，想嘗鮮的民眾可以自行前往選購。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康