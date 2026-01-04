無印良品2025最夯食品前五名出爐 人氣點心年銷量逾35萬包

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
MUJI無印良品近日公布了2025年全年度銷售排行榜，並依據全年度食品類銷售金額整理出前五名。從排行榜可以看出台灣消費者對零食的喜好仍偏向懷舊與天然口感，其中「懷舊棉花糖」穩居冠軍，每包售價59元，全年銷量超過35萬包。

食品類第1名：懷舊棉花糖

售價59元，使用棕色粗糖製作，帶有焦糖風味與柔和甜味，產品中的棕色或黑色顆粒是砂糖結晶或焦化糖，入口即化，是長期受到消費者喜愛的零食點心類冠軍。

食品類第2名：黑可可花生

售價99元，嚴選焙炒台灣去皮花生，外層裹上濃郁黑可可，香脆花生搭配入口即化的苦甜黑可可，讓人一口接一口。本產品含有大豆、花生及其製品，2025年銷量突破10萬包。

食品類第3名：可可花生

售價99元，同樣使用焙炒台灣去皮花生，外層裹上香濃牛奶可可，香脆花生搭配入口即化的香甜牛奶可可，口感比黑可可花生更甜，本產品含有大豆、牛奶、花生及其製品，全年銷量近7萬包。

食品類第4名：即食迷你拉麵 雞汁風味

售價39元，以傳統雞汁風味作為日常方便食用的零食，可熱水沖泡，也能直接食用，全年度銷售突破17萬包。

食品類第5名：無添加 愛文芒果乾

售價199元，嚴選愛文芒果以低溫乾燥工法保留果肉自然嚼勁與濃郁香氣，不添加糖、色素及其他添加物，2025年銷量近3萬包。

