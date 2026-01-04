快訊

美軍最精銳三角洲部隊是何方神聖？5分鐘攻堅推翻馬杜洛13年政權

狂翻200倍！全家福袋開出「價值5萬金幣」 網友直呼：比iPhone還賺

總統馬杜洛遭美軍逮捕！Netflix男星狂喜：委內瑞拉從未如此開心

聽新聞
0:00 / 0:00

好市多399元「招財裝備」上架 網友瘋搶：穿了過年打牌會贏

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多近期上架一款印有「發」、「財」字樣的毛絨室內拖鞋，應景的麻將造型引發網友熱議。 圖擷自「爆廢1公社」
好市多近期上架一款印有「發」、「財」字樣的毛絨室內拖鞋，應景的麻將造型引發網友熱議。 圖擷自「爆廢1公社」

農曆春節腳步將近，不少民眾已開始添購年節用品，準備迎接新年。美式賣場好市多Costco）除了販售日常食衣住行商品外，近期一款充滿年味的「毛絨拖鞋」意外在網路上掀起熱議。有網友逛賣場時發現，這款拖鞋設計成麻將造型，鞋面大剌剌印著「發」、「財」二字，讓他忍不住笑稱這根本是打麻將的必勝神物，穿了肯定發大財。

一名網友在臉書社團「爆廢1公社」發文分享，在好市多賣場內發現一款相當吸睛的室內拖鞋，該款拖鞋採用毛絨材質搭配塑膠底，分為喜氣的紅色與象徵麻將「發財」的綠色，鞋面上分別印有巨大的「發」與「財」字樣，造型逗趣且寓意吉祥。原PO見狀立刻拍照上傳，笑說若穿著這雙鞋上牌桌，想必財運亨通，氣勢先贏一半。

貼文曝光後，許多人紛紛呼朋引伴，笑稱要揪團買來當作過年的「戰鞋」，甚至有人提議一人買一雙，湊齊四人剛好可以開桌。有已入手的網友現身說法，幽默表示經過實測驗證是真的有效，還有人直呼這款拖鞋實在太適合送禮，不僅保暖還能討個好彩頭。

不過，也有網友持不同看法，認為把「發財」兩字踩在腳底下，豈不是把財運都踩沒了；也有人擔憂若牌桌上四個人都穿這雙鞋，屆時該由誰來輸錢。

根據好市多官網資訊顯示，這款名為「發財毛絨室內拖鞋」的商品售價為399元，尺寸涵蓋36至45號，共有紅、綠兩色可選，目前官網上紅色的款式在多個尺寸已顯示缺貨，若民眾想要入手務必把握時機。

好市多 Costco 拖鞋 麻將 過年 農曆過年

延伸閱讀

1500元有找！好市多「婆媽愛牌」推新色鞋款 試穿得注意1細節

快買不起！好市多人氣商品漲幅高達66% 內行曝「撿便宜」時機

好市多1款「兒童玩具」3折出清！一票人滅火：低消2台才能玩

幫公司採購買出心得 她曝「好市多價差」：一次就賺回會員費

相關新聞

好市多399元「招財裝備」上架 網友瘋搶：穿了過年打牌會贏

農曆春節腳步將近，不少民眾已開始添購年節用品，準備迎接新年。美式賣場好市多（Costco）除了販售日常食衣住行用品外，近期一款充滿年味的「毛絨拖鞋」意外在網路上掀起熱議。有網友逛賣場時發現，這款拖鞋設計成麻將造型，鞋面大剌剌印著「發」、「財」二字，讓他忍不住笑稱這根本是打麻將的必勝神物，穿了肯定發大財。

果昔、茶葉蛋都上榜！萊爾富「必買神級商品」TOP 10大公開

網友為何一直回買？便利商店高討論度美食解析，從Hi Café、果C果昔到多款熟食，回購聲量持續累積，成為帶動萊爾富人氣與話題的關鍵品項。

1500元有找！好市多「婆媽愛牌」推新色鞋款 試穿得注意1細節

美式賣場好市多（Costco）商品種類繁多，不定期上架的知名品牌服飾與鞋款更是會員關注的焦點。近日有網友在臉書分享，深受女性消費者喜愛的Skechers運動鞋再推新款，且價格相當實惠，不到1500元就能入手。貼文曝光後引發熱烈討論，不少網友稱讚這款新鞋顏色優雅，也有人分享實際穿著感受。

好市多空運來台「神級水果」翻車？會員搖頭：吃起來有草味

美式賣場好市多，商品種類多樣、價格實惠，深受消費者喜愛。近日有會員發現，賣場悄悄引進1款當季新品，每盒2公斤售價1699元，消息曝光…

好市多行李箱又紅了！「30吋前開式」不到3500元 內行人提醒1關鍵

寒假、春節將至，又到了出國旅遊旺季，行李箱怎麼挑再度成為熱門話題。美式賣場好市多販售的各式行李箱向來主打高CP值，近日一款主打「超能裝」的30吋前開式行李箱，兼具外型與機能，價格也不貴，吸引不少準備出國的民眾關注。

好市多陪伴長大20年！她曝光「1特殊卡面」 網驚：第一次看到

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，媽媽加入好市多會員已超過20年，翻出「歷代聯名卡」發現其中一張為直式版本，也是聽媽媽說才知道有這張卡的存在。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。