好市多399元「招財裝備」上架 網友瘋搶：穿了過年打牌會贏
農曆春節腳步將近，不少民眾已開始添購年節用品，準備迎接新年。美式賣場好市多（Costco）除了販售日常食衣住行商品外，近期一款充滿年味的「毛絨拖鞋」意外在網路上掀起熱議。有網友逛賣場時發現，這款拖鞋設計成麻將造型，鞋面大剌剌印著「發」、「財」二字，讓他忍不住笑稱這根本是打麻將的必勝神物，穿了肯定發大財。
一名網友在臉書社團「爆廢1公社」發文分享，在好市多賣場內發現一款相當吸睛的室內拖鞋，該款拖鞋採用毛絨材質搭配塑膠底，分為喜氣的紅色與象徵麻將「發財」的綠色，鞋面上分別印有巨大的「發」與「財」字樣，造型逗趣且寓意吉祥。原PO見狀立刻拍照上傳，笑說若穿著這雙鞋上牌桌，想必財運亨通，氣勢先贏一半。
貼文曝光後，許多人紛紛呼朋引伴，笑稱要揪團買來當作過年的「戰鞋」，甚至有人提議一人買一雙，湊齊四人剛好可以開桌。有已入手的網友現身說法，幽默表示經過實測驗證是真的有效，還有人直呼這款拖鞋實在太適合送禮，不僅保暖還能討個好彩頭。
不過，也有網友持不同看法，認為把「發財」兩字踩在腳底下，豈不是把財運都踩沒了；也有人擔憂若牌桌上四個人都穿這雙鞋，屆時該由誰來輸錢。
根據好市多官網資訊顯示，這款名為「發財毛絨室內拖鞋」的商品售價為399元，尺寸涵蓋36至45號，共有紅、綠兩色可選，目前官網上紅色的款式在多個尺寸已顯示缺貨，若民眾想要入手務必把握時機。
