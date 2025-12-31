1500元有找！好市多「婆媽愛牌」推新色鞋款 試穿得注意1細節

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多近期上架Skechers女款健走氣墊運動鞋，售價親民不到1500元，吸引不少女性消費者目光。圖／聯合報系資料照
美式賣場好市多Costco）商品種類繁多，不定期上架的知名品牌服飾與鞋款更是會員關注的焦點。近日有網友在臉書分享，深受女性消費者喜愛的Skechers運動鞋再推新款，且價格相當實惠，不到1500元就能入手。貼文曝光後引發熱烈討論，不少網友稱讚這款新鞋顏色優雅，也有人分享實際穿著感受。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，好市多近期上架了Skechers女款健走氣墊運動鞋新品，主打固特異橡膠鞋底，提供黑色與淺灰色兩種選擇。根據商品標示，這款鞋子售價僅1439元，尺寸涵蓋美規6號至9號，並採用了可視性氣墊科技，台中南屯店已有現貨。

這則情報迅速吸引網友目光，許多人留言表示這款鞋的顏色相當難得，顯得格外優雅，讓人很想入手。不過，也有試穿過的網友提醒，該鞋款版型似乎偏窄，建議想購買的人要多加留意；且這款鞋雖然有鞋帶設計，但其實是免綁鞋帶的懶人款，相當方便。對於Skechers品牌，部分網友則直言雖然好穿，但外型設計往往見仁見智。

除了Skechers新鞋，好市多近期也上架蘋果耳機AirPods Pro 3，同樣引起不少關注。針對這款新品，網友評價兩極，有人認為第三代升級有感，尤其是新增的心跳偵測功能與即時翻譯頗受好評；也有工程師網友分析，雖然晶片型號未變，但透過韌體更新與重新設計的外殼，整體效能仍有提升。

然而，也有部分網友對無線耳機的耐用度與實用性抱持保留態度，指出無線耳機容易遺失，甚至在健身房看過別人掉落後狼狽尋找的場景；也有網友認為價格偏高，甚至戲稱這個價位很「盤」。不過，支持者則反駁，考量到賣場的退換貨機制與搭配聯名卡的回饋，相比外面通訊行或來路不明的網購管道，好市多仍是較有保障且划算的選擇。

