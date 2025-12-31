好市多空運來台「神級水果」翻車？會員搖頭：吃起來有草味

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
有會員直擊，好市多悄悄販售1款當季新品。聯合報系資料照
美式賣場好市多，商品種類多樣、價格實惠，深受消費者喜愛。近日有會員發現，賣場悄悄引進1款當季新品，每盒2公斤售價1699元，消息曝光，有不少人相當期待，直呼「等這一檔等很久了」。

該名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」直擊當季新品上架，「紐西蘭櫻桃季節到了，COSTCO今天目擊上架，梗是鮮綠色的，新鮮好吃，一盒兩公斤」。

從照片中可見，櫻桃果梗翠綠、色澤鮮紅、果形飽滿，每顆直徑約28至30毫米，整體相當新鮮，商品則以金色外盒包裝，每盒重達2公斤，售價1699元。文章曝光，網友們紛紛表示，「買了~不錯吃~新鮮」、「這等級是好的，應該很快就沒了！」、「終於來了，等好久喔」。

不過也有不少人透露，「今年的櫻桃不甜有草味，相較去年的同品牌櫻桃真是脆又甜」、「澳洲的比較甜，紐西蘭的摘的太生太紅了，糖度都很難上20」、「今天買了，脆度不夠，甜度也不行，就只有新鮮而已」、「昨天買了整盒少數是甜的，不甜居多」。

