聽新聞
0:00 / 0:00
好市多空運來台「神級水果」翻車？會員搖頭：吃起來有草味
美式賣場好市多，商品種類多樣、價格實惠，深受消費者喜愛。近日有會員發現，賣場悄悄引進1款當季新品，每盒2公斤售價1699元，消息曝光，有不少人相當期待，直呼「等這一檔等很久了」。
該名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」直擊當季新品上架，「紐西蘭櫻桃季節到了，COSTCO今天目擊上架，梗是鮮綠色的，新鮮好吃，一盒兩公斤」。
從照片中可見，櫻桃果梗翠綠、色澤鮮紅、果形飽滿，每顆直徑約28至30毫米，整體相當新鮮，商品則以金色外盒包裝，每盒重達2公斤，售價1699元。文章曝光，網友們紛紛表示，「買了~不錯吃~新鮮」、「這等級是好的，應該很快就沒了！」、「終於來了，等好久喔」。
不過也有不少人透露，「今年的櫻桃不甜有草味，相較去年的同品牌櫻桃真是脆又甜」、「澳洲的比較甜，紐西蘭的摘的太生太紅了，糖度都很難上20」、「今天買了，脆度不夠，甜度也不行，就只有新鮮而已」、「昨天買了整盒少數是甜的，不甜居多」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言