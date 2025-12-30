好市多行李箱又紅了！「30吋前開式」不到3500元 內行人提醒1關鍵

寒假、春節將至，又到了出國旅遊旺季，行李箱怎麼挑再度成為熱門話題。美式賣場好市多販售的各式行李箱向來主打高CP值，近日一款主打「超能裝」的30吋前開式行李箱，兼具外型與機能，價格也不貴，吸引不少準備出國的民眾關注。

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，表示一款上掀設定的S牌行李箱，它可以前開也可以對開，在飯店空間有限的情況下也能輕鬆拿取物品，30吋的容量超能裝，售價不到3500元，顏色也好看。

從商品資訊可見，該款行李箱尺寸約51×30×76公分，重量5.3公斤，最大載重30公斤，配備TSA海關密碼鎖、360度靜音輪與防刮箱殼，顏色則有粉綠色與粉色可選。

貼文曝光後，網友評價不一，有人直呼「輪子很順價格也便宜」、「去年買酒紅色的好用也好推」、「這價格真的滿甜的，壞了換一個也不心疼」；但也有人提醒「殼有點軟怕不耐摔，雖然標示30吋，但是實際應該只有28吋」、「現場摸過這款的質感沒有到很好」。

另有過來人提醒，30吋行李箱恐怕會逼近航空公司尺寸與重量上限，建議購買前先評估實際搭機需求，避免額外收費影響行程。