好市多行李箱又紅了！「30吋前開式」不到3500元 內行人提醒1關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多。圖／聯合報系資料照片
寒假、春節將至，又到了出國旅遊旺季，行李箱怎麼挑再度成為熱門話題。美式賣場好市多販售的各式行李箱向來主打高CP值，近日一款主打「超能裝」的30吋前開式行李箱，兼具外型與機能，價格也不貴，吸引不少準備出國的民眾關注。

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，表示一款上掀設定的S牌行李箱，它可以前開也可以對開，在飯店空間有限的情況下也能輕鬆拿取物品，30吋的容量超能裝，售價不到3500元，顏色也好看。

從商品資訊可見，該款行李箱尺寸約51×30×76公分，重量5.3公斤，最大載重30公斤，配備TSA海關密碼鎖、360度靜音輪與防刮箱殼，顏色則有粉綠色與粉色可選。

貼文曝光後，網友評價不一，有人直呼「輪子很順價格也便宜」、「去年買酒紅色的好用也好推」、「這價格真的滿甜的，壞了換一個也不心疼」；但也有人提醒「殼有點軟怕不耐摔，雖然標示30吋，但是實際應該只有28吋」、「現場摸過這款的質感沒有到很好」。

另有過來人提醒，30吋行李箱恐怕會逼近航空公司尺寸與重量上限，建議購買前先評估實際搭機需求，避免額外收費影響行程。

好市多 行李箱 旅遊

好市多陪伴長大20年！她曝光「1特殊卡面」 網驚：第一次看到

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，媽媽加入好市多會員已超過20年，翻出「歷代聯名卡」發現其中一張為直式版本，也是聽媽媽說才知道有這張卡的存在。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

逛農會挖到寶！她發現台灣製凡士林只賣49元 網友喊：我要買

冬季不少民眾深受肌膚乾燥、龜裂所苦，保濕產品成了居家必備。其中，凡士林因成分單純、鎖水效果佳，被不少皮膚科醫師與民眾視為「冬天救星」，不僅能滋潤手腳、嘴唇，也常被拿來加強乾燥部位的保護。

北臉太貴？網推「2款平替保暖外套」CP值爆表 ：三千元有找

冷氣團接連影響，全台天氣明顯轉冷，不少民眾開始煩惱禦寒裝備。一名網友近日在社群平台發文表示，家中冬天氣溫經常不到15度，原本想購買知名戶外品牌 The North Face（北臉）的保暖外套，卻因價格偏高而卻步，於是上網詢問是否有「CP值高、又夠暖」的外套選擇，引發熱烈討論。

全家2026福袋開箱！她爽中1物嗨喊「回本」 網羨慕：比保溫瓶好

近日全家便利商店推出的2026新春福袋引起熱烈討論，一名女網友在臉書社團「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」分享自己的開箱經驗。雖然沒抽到熱門的水瓶，但幸運抽到市價499元的藍牙小音箱，直呼「應該是有回本吧？」

好市多新上架1款「經典美食」！老饕狂讚：海鮮控快衝

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多發現一款「小卷炊粉」，買回家後發現每包都有4隻小卷，搭配鬆綿口感的芋頭，湯頭清甜不死鹹，炊粉吸滿湯汁很入味。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

