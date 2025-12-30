好市多陪伴長大20年！她曝光「1特殊卡面」 網驚：第一次看到

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，媽媽加入好市多會員已超過20年，翻出「歷代聯名卡」發現其中一張為直式版本，也是聽媽媽說才知道有這張卡的存在。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期收到好市多給20年老會員的紀念禮物「烤雞」，感嘆好市多承載了整個童年到成年的回憶。從小跟著父母逛好市多，買的是零食和牛肉；長大自己逛好市多，買的是家用品、補充包和熱食；有小孩之後，購物車只剩尿布；唯一不變的，是每次結帳都懷疑人生。

這名網友進一步說明，20年來聯名卡已換了三張，更貼出一張照片，裡面竟然還有直式版本的聯名卡，讓她直呼「歲月不是殺豬刀，好市多才是」。

貼文一出後，引來不少網友分享自己與好市多的回憶，「以前我帶著孩子去好市多採購，後來變成她開車帶我去採購，如今她成家也擁有自己的好市多卡，真的代代傳承」、「不知不覺20年就過去了，小時候最愛跟爸媽去逛好市多，現在結帳的人換成自己，每次都很心疼錢包」、「發現社團20年老會員的不少欸」、「我也是第一次看到豎的聯名卡欸」、「這樣看下來好市多聯名卡的設計也沒什麼變化欸」、「好市多真的算是陪很多人成長到現在」。

