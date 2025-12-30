逛農會挖到寶！她發現台灣製凡士林只賣49元 網友喊：我要買

冬季不少民眾深受肌膚乾燥、龜裂所苦，保濕產品成了居家必備。其中，凡士林因成分單純、鎖水效果佳，被不少皮膚科醫師與民眾視為「冬天救星」，不僅能滋潤手腳、嘴唇，也常被拿來加強乾燥部位的保護。

近日一名網友在社群平台Threads發文分享，直呼「台灣有農會真的好讚」，指出自己發現台灣其實也有生產凡士林產品。該名網友表示，在台南善化農會超市購入一瓶「蓮霧花萃凡士林」，是由屏東縣南州地區農會出品，一瓶僅售49元，價格親民，且標示為台灣製造，讓她相當驚喜。她也提到，市面上常見的凡士林多為中國製，沒想到能在農會買到台灣製產品，直呼是冬季的好幫手。

貼文曝光後，引發不少網友共鳴與討論。有網友留言表示，「我喜歡凡士林，好用～」；也有人分享購買經驗說，「太感謝你的分享！最近也是在看凡士林，去賣場研究，小罐都是中國製，大罐的是美國製，但對我來說真的太大罐。有台灣製真棒！」、「好讚喔！我要買！我不能沒有凡士林。之前都買美國的，現在要支持我們的農會！」

不少人更趁機大讚農會產品，「讚喔～台灣製造最棒了」、「農會裡頭真的有很多很棒的東西」。也有網友分享其他農會限定好物，「我之前去宜蘭冬山鄉農會，買過柚香精油凡士林，好愛」、「南州蓮霧洗手乳也很好用」，還有人補充「今天去東港農會有看到，在特價」。

根據屏東縣南州地區農會官網，蓮霧花萃凡士林一罐的售價是90元，可以藉由網路下單購買；宜蘭縣冬山鄉農會也有出一款柚香精油凡士林，一罐的售價是100元，目前則顯示補貨中。