北臉太貴？網推「2款平替保暖外套」CP值爆表 ：三千元有找

冷氣團接連影響，全台天氣明顯轉冷，不少民眾開始煩惱禦寒裝備。一名網友近日在社群平台threads發文表示，家中冬天氣溫經常不到15度，原本想購買知名戶外品牌The North Face（北臉）的保暖外套，卻因價格偏高而卻步，於是上網詢問是否有「CP值高、又夠暖」的外套選擇，引發熱烈討論。

貼文曝光後，不少網友分享自身經驗，指出若預算有限、又不特別追求品牌光環，其實仍有不少平價又實用的選項。其中，「迪卡儂登山系列羽絨外套」獲得最多推薦，網友認為該款外套內層為羽絨填充，外層具備防風甚至防潑水功能，不論日常通勤或戶外活動都相當實用，價格也相對親民，三千元左右即可入手。

除了迪卡儂外，UNIQLO同樣被不少人點名，尤其在特價期間更被視為高CP值代表。有消費者分享，「UNIQLO版型好看」、「UQ厚羽絨剛好特價」、「平民的防寒就是UQ」、「UNIQLO就還不賴啊」。

也有人分享其他品牌，「Lativ就很保暖防風防水」、「好市多有，發熱衣+羽絨背心+羽絨外套，不用3千」、「Gap」、「Major made蠻不錯的」、「可以去NET逛逛」。

討論中也有網友提醒，禦寒效果不全然取決於外套品牌，穿搭方式同樣關鍵，例如發熱衣打底，再搭配毛衣或刷毛上衣，最外層選擇羽絨或防風外套，並加上高領衣物或毛帽，能有效提升保暖度。