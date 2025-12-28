全家2026福袋開箱！她爽中1物嗨喊「回本」 網羨慕：比保溫瓶好

近日全家便利商店推出的2026新春福袋引起熱烈討論，一名女網友在臉書社團「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」分享自己的開箱經驗。雖然沒抽到熱門的水瓶，但幸運抽到市價499元的藍牙小音箱，直呼「應該是有回本吧？」

原PO在留言區補充官方定價，「Aspor官方定價499（元）算是較好的，跟杯塞原子筆骰子比的話」。貼文曝光後，部分網友對藍牙音箱表達喜愛與讚賞，「個人覺得藍牙音箱更好，恭喜」、「藍牙小音箱感覺超棒」、「個人覺得藍牙小音箱比保溫瓶好」、「第一次看到藍牙小音響」、「超讚的耶」。

也有人對福袋內容物和原PO的運氣分享看法，「馬年的袋子內容物，看網路分享都還不錯欸」、「也太幸運了，怎麼覺得馬（年）的抽比較好」、「這一包的糖果都好吃」、「我才兩個杯塞呢，還真是悲哀」、「只拿到一張鮮奶兌換卷」、「還賺了一堆垃圾食物的熱量」。

全家官網公布，今年福袋除了基本零食與贈品外，還附有序號券參加抽獎，登錄序號截止日為2026/3/15，頭獎中獎名單將於2026/3/25在官網公布。獎項包括：頭獎BMW iX1 eDrive xLine（3名）、貳獎iPhone 17 Pro 256GB（30名）、參獎遊戲「嚦咕麻將」紀念金幣（8名）、肆獎全盈+Pay儲值金5000元（20名）、伍獎全家專屬禮物（40034名）。