好市多新上架1款「經典美食」！老饕狂讚：海鮮控快衝

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多發現一款「小卷炊粉」，買回家後發現每包都有4隻小卷，搭配鬆綿口感的芋頭，湯頭清甜不死鹹，炊粉吸滿湯汁很入味。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，男友非常愛吃小卷，近期在好市多看到這款「小卷炊粉」，直接買回家嚐鮮，發現每一包都有四隻小卷，用料相當豐富。而料理部分也很簡單，只要把湯底和其他食材煮好，最後再放入小卷，撒點香菜就色香味俱全，大讚「湯頭清甜不死鹹，炊粉吸滿湯汁很入味，芋頭也是我喜歡的鬆綿口感」。

貼文一出後，不少網友都表示「海鮮控快衝」、「有買過，連超挑嘴的我爸都讚不絕口，湯頭很鮮、真材實料」、「這我們家必買！小卷給不少而且是大隻的」、「這很好吃，煮的時候貓咪都會圍在瓦斯爐旁邊，就知道有多鮮」、「當湯底煮火鍋超好吃」、「真的好吃，自己再加一些料就跟外面餐廳賣的一模一樣」、「這款湯頭很香，我都會再放干貝跟蝦仁」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「我覺得很難吃，小卷爛爛的，裡面還有消化到一半的魚」、「魚港的比較好吃」、「不值得買，料很少！」。