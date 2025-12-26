快訊

她狂吃好市多18道「無菜單料理」 萬人朝聖：媲美高級餐廳

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多。 聯合報系資料照
一名網友平安夜帶朋友去吃「會員制無菜單料理」，從前菜到甜點總共吃了18道料理，主菜有雞腿、雞胸、魚肉等，內容相當豐富。然而，網友們仔細一看發現竟是好市多的試吃品，驚呼「這會員制比AA制還猛」。

該名網友在threads上分享，一間會員制無菜單料理餐廳，從前菜、開胃菜、沙拉、湯品、主食、飲料到飯後甜點，1個小時內狂吃18道料理，且每道菜的品名都感覺相當高級，例如普羅旺斯香草低溫雞腿、台味金沙鹹蛋黃手工餅、法式低溫熟成雞胸、海味慢煮小卷粉絲、絲絨奶油小蛋糕杯等。

文章曝光，引來眾人朝聖，眼尖網友立刻認出，其實原po是到台中好市多購物，內容的餐點皆是試吃品，並由原po包裝取名。讓網友們笑說，「笑死，除了擺盤不行，份量都差不多」、「我不行了，名字取得像1800的無菜單」、「我以為是另一個會員制餐廳」。

不過許多會員表示，從沒遇過這麼多的試吃活動，好奇原po是去哪間分店，「為什麼你們的好市多有那麼多試吃」、「好羨慕，新竹都沒幾攤」、「每次去試吃的都沒幾個，更不要說熱門的都要排隊或是一直在休息沒有供試吃，能順利吃這麼多是不是人品大爆發」。

