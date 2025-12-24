快訊

皮蛋也能變零食？多力多滋新口味曝光 網嚇壞：帶著它滾出地球

聯合新聞網／ 綜合報導
多力多滋即將推出「皮蛋口味」，引發網友熱烈討論。皮蛋示意圖／ingimage
多力多滋即將推出「皮蛋口味」，引發網友熱烈討論。皮蛋示意圖／ingimage

不少零食業者會推出特別的口味吸引消費者嘗鮮，像是香菜多力多滋、榴槤洋芋片、滷肉飯乖乖等等。如今多力多滋即將推出「皮蛋口味」，引發網友熱烈討論。

7-Eleven在社群平台Threads上發文預告，「蛋幾類！多力多滋皮蛋口味 即將開賣」，吸引近9000位網友按讚及7700次分享。有些網友相當期待，「我超期待欸」、「真出了，我會試一次」、「太棒了，超想吃的」、「加香菜口味一起吃，應該會蹦出新滋味吧」、「我翹班也要買到」、「該不會元旦發售吧？好皮喔」、「皮蛋必須要吃吧」、「好想配豆腐+柴魚片」。

有網友詢問，「那可以捏碎了配麵吃嗎？」，7-ELEVEN則回應，「還可以跟豆腐拌在一起」。有網友還表示，「華元」的波的多有推出酥炸辣皮蛋風味，直呼「開始出現一些奇妙的口味了」。

不過，不少網友無法接受零食做成皮蛋口味，「這個邪教物請蛋雕」、「不只得罪義大利人，連自己人都不放過」、「多力多滋，帶著你的皮蛋口味滾出地球」、「我覺得不行，到現在還買不到丁布，不要再飢餓行銷了」、「現在的食物口味偏差範圍持續擴大呢…」、「我要報警」、「對不起，我覺得有點反胃」、「黑暗料理」、「？？？更神奇的口味出現了！」。

