快訊

抽票啦！吉伊卡哇台北常設店本周開幕 入場方式「周周抽」規定一次看

警方釐清張文犯案沒有逃脫計畫 購物全在蝦皮及露天取得工具

科技業真香？人人搶進窄門 剛入職菜鳥想裸辭：未來光景太可怕

異味刷不掉？ 網友丟一款「馬桶益生菌」：免刷洗就乾淨

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期清潔家中廁所時，被長期殘留的異味困擾不已，試過刷洗、擴香卻效果有限，直到改用全聯販售的一款「馬桶除臭化糞菌」，狀況才明顯改善。示意圖／Ingimage
一名網友分享，近期清潔家中廁所時，被長期殘留的異味困擾不已，試過刷洗、擴香卻效果有限，直到改用全聯販售的一款「馬桶除臭化糞菌」，狀況才明顯改善。示意圖／Ingimage

歲末年終即將到來，不少人都會進行大掃除。一名網友分享，近期清潔家中廁所時，被長期殘留的異味困擾不已，試過刷洗、擴香卻效果有限，直到改用全聯販售的一款「馬桶除臭化糞菌」，狀況才明顯改善。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「我愛全聯－好物老實說」表示，近期正在進行大掃除，發現最麻煩的不是地板、窗戶，而是馬桶！因為怎麼刷都去除不了異味，用芳香劑後味道更難聞。後來在全聯發現一款「多益得」馬桶除臭化糞菌，只要丟一包在馬桶靜置一晚，隔天沖水就能分解尿垢與臭味，完全不用費力刷洗，大讚「省時又省力」。

貼文一出後，不少用過的網友都大推，紛紛表示「我有買過，很好用」、「馬桶的益生菌」、「這款包裝材質是水溶性的，只要丟進馬桶等待就好，冬天不用刷馬桶超方便」、「我也用這個，我是早上出門上班前放進去，家人下班下課就可以沖馬桶了」、「這真的不錯用，朋友家的老舊公寓廁所也是靠這個」、「我們家也是用多益得這款，除異味很有效」、「這個真的很好用」。

不過，也有部分網友回應「類似的東西化工行也有，只是沒清潔效果」、「用自製的環保酵素，再倒進馬桶也有此功能」。

馬桶 大掃除 廁所 臭味 益生菌

延伸閱讀

冬季曬厚重衣服「1招超快乾」 網實測：不怕潮溼悶臭味

護照受潮捲曲怎麼辦？內行推3方法保存 其中1招防水、防塵、防濕氣

看見長刀仍「愣在原地」？教授揭大腦當機真相：再聰明也沒用

赴南韓旅遊注意！達人曝大批「重複請款」狀況：自救靠3步驟

相關新聞

異味刷不掉？ 網友丟一款「馬桶益生菌」：免刷洗就乾淨

歲末年終即將到來，不少人都會進行大掃除。一名網友分享，近期清潔家中廁所時，被長期殘留的異味困擾不已，試過刷洗、擴香卻效果有限，直到改用...

不只雞胸肉、炒麵麵包！味味A再推「醬香蘿蔔糕」 老饕力推：氣炸好吃

台灣經典泡麵「味味A排骨雞麵」是許多人從小吃到大的好滋味，繼之前出了同口味的雞胸肉和炒麵麵包後，有人發現廠商又出了蘿蔔糕，再度掀起不少討論，有老饕就建議可以用氣炸的方式會更好吃。

冬至湯圓市場誰稱霸？網點名「桂冠」曝2致勝關鍵：沒有對手

冬至吃湯圓是台灣傳統的習俗文化，每年一到這個時刻，電視就開始狂打湯圓廣告，最讓人耳熟能詳的就是桂冠湯圓。有網友就好奇湯圓市場是否已經被桂冠給獨霸了？不少老饕認為桂冠的口味和品質，是勝過市場上其他品牌的主要原因。

大人口味！好市多新零食濃郁又酥脆 網大推：直接搬一箱回家

許多台灣人愛吃零食，更樂於嘗試新口味！一名網友昨（17）日分享，逛好市多時發現賣場推出了全新、巧克力口味的米米花，買回家試吃後立刻被圈粉，濃郁可可香氣搭配酥脆口感，讓人一口接一口停不下來，直呼是偏成熟風味的「大人口味」。貼文曝光後不到20小時，引發近千名網友按讚。

一提就破！她質疑超市塑膠袋偷工減料 網見內容物不挺：自己造成

有一名女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」上發文抱怨，針對全聯的塑膠袋品質提出不滿，引發廣大網友熱烈討論。她表示：「花錢購買袋子，ㄧ往上提立馬解體，什麼鬼！偷工減料的太誇張囉⋯」，顯示她對袋子耐用度的失望。

好市多牛肉捲咬出黑色不明物！他懶得跑一趟 內行：可用照片退貨

有一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上分享了一段讓人不安的用餐經歷，並附上兩張照片，引發廣大討論。該網友表示，早晨將好市多的牛肉捲切半塊當早餐帶出門，卻在吃到一半時發現異常。「咬不斷的筋吐出來後，發現竟然是類似黑色塑膠片的物品！」該網友描述，這不明物體碎裂後散布在食物四周，讓他不禁擔心是否誤食了碎片。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。