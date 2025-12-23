異味刷不掉？ 網友丟一款「馬桶益生菌」：免刷洗就乾淨

歲末年終即將到來，不少人都會進行大掃除。一名網友分享，近期清潔家中廁所時，被長期殘留的異味困擾不已，試過刷洗、擴香卻效果有限，直到改用全聯販售的一款「馬桶除臭化糞菌」，狀況才明顯改善。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「我愛全聯－好物老實說」表示，近期正在進行大掃除，發現最麻煩的不是地板、窗戶，而是馬桶！因為怎麼刷都去除不了異味，用芳香劑後味道更難聞。後來在全聯發現一款「多益得」馬桶除臭化糞菌，只要丟一包在馬桶靜置一晚，隔天沖水就能分解尿垢與臭味，完全不用費力刷洗，大讚「省時又省力」。

貼文一出後，不少用過的網友都大推，紛紛表示「我有買過，很好用」、「馬桶的益生菌」、「這款包裝材質是水溶性的，只要丟進馬桶等待就好，冬天不用刷馬桶超方便」、「我也用這個，我是早上出門上班前放進去，家人下班下課就可以沖馬桶了」、「這真的不錯用，朋友家的老舊公寓廁所也是靠這個」、「我們家也是用多益得這款，除異味很有效」、「這個真的很好用」。

不過，也有部分網友回應「類似的東西化工行也有，只是沒清潔效果」、「用自製的環保酵素，再倒進馬桶也有此功能」。