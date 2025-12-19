不只雞胸肉、炒麵麵包！味味A再推「醬香蘿蔔糕」 老饕力推：氣炸好吃

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
蘿蔔糕是台灣的庶民小吃，如今連泡麵廠商也推出醬香口味的蘿蔔糕來搶佔市場。照片為示意圖，非本文產品。聯合報系資料照片／記者戴永華攝影
台灣經典泡麵「味味A排骨雞麵」是許多人從小吃到大的好滋味，繼之前出了同口味的雞胸肉和炒麵麵包後，有人發現廠商又出了蘿蔔糕，再度掀起不少討論，有老饕就建議可以用氣炸的方式會更好吃。

一名女網友在臉書粉專「我愛全聯-好物老實說」分享這款蘿蔔糕，她說日前到全聯補貨，意外發現這款「味味A排骨雞醬香蘿蔔糕」，於是好奇地買回家當早餐吃。原PO表示這款蘿蔔糕已經事先切好，每塊的厚度都差不多，打開包裝後就可以直接料理，非常地方便。

她將蘿蔔糕下鍋煎，立刻聞到排骨雞麵熟悉的味道，還能吃得到菜脯，不用沾醬就很夠味，若是打蛋下去一起煎還有蛋香，非常地絕配，老公和婆婆都贊不絕口，也讓原PO決定下次要多備幾包，去露營的時候當早餐。

貼文引起不少討論，「這個好吃，方便」、「蘿蔔糕上面加上排骨雞的醬包，也是一樣的意思，也可以加上統一肉燥油蔥或者維力炸醬」、「這是真的白蘿蔔做的嗎？」、「曬黑（調味）的蘿蔔糕」、「氣炸也好吃，溫度控制在200度、15分鐘，中間記得翻面一下哦」、「我也要買一包回來吃看看」。

