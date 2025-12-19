快訊

藍把她當自己人 高虹安無黨籍比民眾黨籍更能贏新竹？

黃明志捲謝侑芯命案「工作全停、將再上法庭」 發文人生最低谷洩心境

日本公布「首都直下型地震」最新報告 1.8萬人恐罹難、經損17兆元

冬至湯圓市場誰稱霸？網點名「桂冠」曝2致勝關鍵：沒有對手

聯合新聞網／ 綜合報導
冬至吃湯圓已成為台灣人既定習俗文化。示意圖／AI生成
冬至吃湯圓已成為台灣人既定習俗文化。示意圖／AI生成

冬至湯圓是台灣傳統的習俗文化，每年一到這個時刻，電視就開始狂打湯圓廣告，最讓人耳熟能詳的就是桂冠湯圓。有網友就好奇湯圓市場是否已經被桂冠給獨霸了？不少老饕認為桂冠的口味和品質，是勝過市場上其他品牌的主要原因。

一名網友在PTT發文表示，每年一到冬至，既定習俗好像都得要吃湯圓，而湯圓市場最常見的就是桂冠品牌，這也讓他好奇是否桂冠獨霸整個市場，「超商、賣場大都一個品牌，這不會覺得很恐怖嗎？」貼文也引起不少討論。

貼文引起熱議，老饕們認為桂冠的口味品質是致勝原因，「其他牌也有擺，但桂冠就是比較顯眼也有特價，價格沒差多少當然選熟悉的」、「沒辦法，芝麻、花生真的很頂」、「口味最強的被包辦」、「芝麻香、花生甜，冷掉都能當麻糬吃」、「桂冠吃起來真的比較舒服」、「時間久了，市場反應就是桂冠沒有對手」、「有吃過其他牌子的湯圓，後面還是改回桂冠」、「安全牌，比路邊一堆小吃店賣得好吃多了」、「桂冠真的比較好吃，火鍋料也是」。

其他網友也分享自己的喜好，「都買手工的才好吃」、「我都買店家現成的」、「家樂福自有品牌湯圓，活動買CP值贏桂冠」、「我比較愛傳統市場賣的紅白小湯圓」。

桂冠的臉書粉專寫道，自1975年開始賣「桂冠湯圓」，至今已經50年，其好吃的關鍵在於使用來自濁水溪流域在地契作台灣圓糯米，經過繁瑣的六道傳統工序製成，堅持絕不用現成的糯米粉，才能讓湯圓這麼香Q有彈性。

冬至 湯圓 桂冠

延伸閱讀

冬至湯圓創意新品吸睛 全聯超萌DINOTAENG聯名獨賣 家樂福點數10倍送

冬至吃完湯圓，還要做什麼？留意全方位禦寒保暖、養生冬補

不畏低溫守護家園 雙溪區魚行里辦環境掃除迎冬至

這款冬至湯圓最好吃！「主產番薯」水林鄉教煮健康「五行湯圓」

相關新聞

冬至湯圓市場誰稱霸？網點名「桂冠」曝2致勝關鍵：沒有對手

冬至吃湯圓是台灣傳統的習俗文化，每年一到這個時刻，電視就開始狂打湯圓廣告，最讓人耳熟能詳的就是桂冠湯圓。有網友就好奇湯圓市場是否已經被桂冠給獨霸了？不少老饕認為桂冠的口味和品質，是勝過市場上其他品牌的主要原因。

大人口味！好市多新零食濃郁又酥脆 網大推：直接搬一箱回家

許多台灣人愛吃零食，更樂於嘗試新口味！一名網友昨（17）日分享，逛好市多時發現賣場推出了全新、巧克力口味的米米花，買回家試吃後立刻被圈粉，濃郁可可香氣搭配酥脆口感，讓人一口接一口停不下來，直呼是偏成熟風味的「大人口味」。貼文曝光後不到20小時，引發近千名網友按讚。

一提就破！她質疑超市塑膠袋偷工減料 網見內容物不挺：自己造成

有一名女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」上發文抱怨，針對全聯的塑膠袋品質提出不滿，引發廣大網友熱烈討論。她表示：「花錢購買袋子，ㄧ往上提立馬解體，什麼鬼！偷工減料的太誇張囉⋯」，顯示她對袋子耐用度的失望。

好市多牛肉捲咬出黑色不明物！他懶得跑一趟 內行：可用照片退貨

有一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上分享了一段讓人不安的用餐經歷，並附上兩張照片，引發廣大討論。該網友表示，早晨將好市多的牛肉捲切半塊當早餐帶出門，卻在吃到一半時發現異常。「咬不斷的筋吐出來後，發現竟然是類似黑色塑膠片的物品！」該網友描述，這不明物體碎裂後散布在食物四周，讓他不禁擔心是否誤食了碎片。

好市多又上架日本1爆紅寢具 一票人搶不到大嘆：這麼貴還賣光

美式賣場好市多日前販售日本爆紅的「無羊枕頭」，掀起不少話題，也因為價格比日本便宜，讓許多消費者紛紛搶購。近日有網友發現這款枕頭又在好市多上架了，現場也有不少人搶買回家試用，再度引起不少熱議。

偷吃再放回去？他買好市多熟食蝦盤拆開傻眼 網揭原因：正常狀況

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多熟食區購買一份蝦盤，回家打開發現有些蝦子只剩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。