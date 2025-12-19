冬至湯圓市場誰稱霸？網點名「桂冠」曝2致勝關鍵：沒有對手

冬至吃湯圓是台灣傳統的習俗文化，每年一到這個時刻，電視就開始狂打湯圓廣告，最讓人耳熟能詳的就是桂冠湯圓。有網友就好奇湯圓市場是否已經被桂冠給獨霸了？不少老饕認為桂冠的口味和品質，是勝過市場上其他品牌的主要原因。

一名網友在PTT發文表示，每年一到冬至，既定習俗好像都得要吃湯圓，而湯圓市場最常見的就是桂冠品牌，這也讓他好奇是否桂冠獨霸整個市場，「超商、賣場大都一個品牌，這不會覺得很恐怖嗎？」貼文也引起不少討論。

貼文引起熱議，老饕們認為桂冠的口味和品質是致勝原因，「其他牌也有擺，但桂冠就是比較顯眼也有特價，價格沒差多少當然選熟悉的」、「沒辦法，芝麻、花生真的很頂」、「口味最強的被包辦」、「芝麻香、花生甜，冷掉都能當麻糬吃」、「桂冠吃起來真的比較舒服」、「時間久了，市場反應就是桂冠沒有對手」、「有吃過其他牌子的湯圓，後面還是改回桂冠」、「安全牌，比路邊一堆小吃店賣得好吃多了」、「桂冠真的比較好吃，火鍋料也是」。

其他網友也分享自己的喜好，「都買手工的才好吃」、「我都買店家現成的」、「家樂福自有品牌湯圓，活動買CP值贏桂冠」、「我比較愛傳統市場賣的紅白小湯圓」。

桂冠的臉書粉專寫道，自1975年開始賣「桂冠湯圓」，至今已經50年，其好吃的關鍵在於使用來自濁水溪流域在地契作台灣圓糯米，經過繁瑣的六道傳統工序製成，堅持絕不用現成的糯米粉，才能讓湯圓這麼香Q有彈性。