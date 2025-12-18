大人口味！好市多新零食濃郁又酥脆 網大推：直接搬一箱回家

許多台灣人愛吃零食，更樂於嘗試新口味！一名網友昨（17）日分享，逛好市多時發現賣場推出了全新、巧克力口味的米米花，買回家試吃後立刻被圈粉，濃郁可可香氣搭配酥脆口感，讓人一口接一口停不下來，直呼是偏成熟風味的「大人口味」。貼文曝光後不到20小時，引發近千名網友按讚。

原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，自己看到好市多米米花推出新口味便立刻入手，打開包裝就能聞到明顯的巧克力香氣，實際品嘗後發現口感酥脆、不油膩，可可風味相當濃厚，整體吃起來很有質感，忍不住推薦同事一起購買。

貼文引來不少網友留言，「推一個！真心好吃」、「不甜的巧克力，我覺得比蜂蜜口味的好吃」、「可可味偏成熟，很有大人感」、「之前買蜂蜜口味，我老公小孩都很愛吃，很脆。感覺巧克力口味也可以試試看喔」、「松露的那款也不錯」、「昨天看到就立刻搬了一整箱回家」、「純米爆出來的，無麩質很棒耶」。

不過，也有網友認為，這款米米花雖然口味表現不錯，但吃起來很碎，口感上沒有被滿足，加上熱量不低，一小包約300大卡，要小心別吃過量。