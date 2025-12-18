一提就破！她質疑超市塑膠袋偷工減料 網見內容物不挺：自己造成

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
塑膠袋示意圖。圖／ingimage
有一名女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」上發文抱怨，針對全聯的塑膠袋品質提出不滿，引發廣大網友熱烈討論。她表示：「花錢購買袋子，ㄧ往上提立馬解體，什麼鬼！偷工減料的太誇張囉⋯」，顯示她對袋子耐用度的失望。

貼文一出，立刻掀起一波網友的回應潮，多數人紛紛表示感同身受，認為全聯的塑膠袋確實越來越薄，質量不如以往。一位網友留言：「以前剛開始全聯的袋子很耐用，現在變成薄薄的」，另一名網友則說：「全聯現在的袋子很薄，且不耐重，所以我都自備購物袋去買。」甚至有人直接指出：「全聯的袋子越來越薄，東西不用裝重都會破掉，我幾乎去全聯都有買袋子，真的很有感。」

除了對袋子薄弱的抱怨外，也有網友分享了自己的經驗與建議。一位網友說：「比起其他商家需花錢買的袋子，它的確顯薄了，裝袋時餅乾外盒尖角，不可以直接接觸袋面，不然很容易破。」還有網友提到：「我是都自備購物袋，就是怕會有這種情形。」甚至有人建議改用紙箱：「有比較重的我會去旁邊拿免費紙箱裝。」

然而，也有部分網友認為原PO裝載物品過重才是主因。一位網友指出：「裝18罐飲料，袋子破了，怪袋子爛？」另一位則表示：「袋子有6個鋁罐飲料，一打利樂包飲料，是你裝太重吧。」還有網友認為這樣的情況並不值得抱怨：「一看就知道是自己弄破的！這有什麼好PO的。」

塑膠袋 全聯

