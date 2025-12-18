好市多牛肉捲咬出黑色不明物！他懶得跑一趟 內行：可用照片退貨

有一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上分享了一段讓人不安的用餐經歷，並附上兩張照片，引發廣大討論。該網友表示，早晨將好市多的牛肉捲切半塊當早餐帶出門，卻在吃到一半時發現異常。「咬不斷的筋吐出來後，發現竟然是類似黑色塑膠片的物品！」該網友描述，這不明物體碎裂後散布在食物四周，讓他不禁擔心是否誤食了碎片。

由於距離好市多太遠，該網友無法立即退貨，只能無奈表示：「看來只能自認倒霉吧。」這篇貼文一出，立刻引起其他網友熱議，紛紛留言表達對此事件的不滿和擔憂。

有網友提醒：「好市多的產品有問題一定要打電話聯絡客服，這是您會員的權利。」也有人分享自身經驗：「我同事有吃過裡面有塑膠片的。」不少人對此情況感到不安：「現在吃外面的食物，真的都要先掰開看看再下口，比較安全。」更有網友直言：「好恐怖喔」、「感覺很噁心！」甚至懷疑這到底是什麼物質：「應該不是木耳吧」、「會不會是焦掉的蔥」、「好像辣椒」。

針對此事，也有網友建議：「可以拍照後打電話去留紀錄，下次去時用照片退貨。」但無論如何，此事件已讓許多消費者對食品安全問題感到擔憂。