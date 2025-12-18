快訊

特教評鑑／沒給人力先給海量文書 資源不足恐加速離職潮

中印邊境共軍派機器哨兵站崗 印度大兵從訕笑到嚇壞

45年古董微波爐退役！她感性告別驚動品牌求收藏 當年價格可買4台機車

好市多牛肉捲咬出黑色不明物！他懶得跑一趟 內行：可用照片退貨

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多，示意圖。本報資料照片
好市多，示意圖。本報資料照片

有一名網友在臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說」上分享了一段讓人不安的用餐經歷，並附上兩張照片，引發廣大討論。該網友表示，早晨將好市多的牛肉捲切半塊當早餐帶出門，卻在吃到一半時發現異常。「咬不斷的筋吐出來後，發現竟然是類似黑色塑膠片的物品！」該網友描述，這不明物體碎裂後散布在食物四周，讓他不禁擔心是否誤食了碎片。

由於距離好市多太遠，該網友無法立即退貨，只能無奈表示：「看來只能自認倒霉吧。」這篇貼文一出，立刻引起其他網友熱議，紛紛留言表達對此事件的不滿和擔憂。

有網友提醒：「好市多的產品有問題一定要打電話聯絡客服，這是您會員的權利。」也有人分享自身經驗：「我同事有吃過裡面有塑膠片的。」不少人對此情況感到不安：「現在吃外面的食物，真的都要先掰開看看再下口，比較安全。」更有網友直言：「好恐怖喔」、「感覺很噁心！」甚至懷疑這到底是什麼物質：「應該不是木耳吧」、「會不會是焦掉的蔥」、「好像辣椒」。

針對此事，也有網友建議：「可以拍照後打電話去留紀錄，下次去時用照片退貨。」但無論如何，此事件已讓許多消費者對食品安全問題感到擔憂。

好市多 牛肉捲 Costco

相關新聞

好市多牛肉捲咬出黑色不明物！他懶得跑一趟 內行：可用照片退貨

有一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上分享了一段讓人不安的用餐經歷，並附上兩張照片，引發廣大討論。該網友表示，早晨將好市多的牛肉捲切半塊當早餐帶出門，卻在吃到一半時發現異常。「咬不斷的筋吐出來後，發現竟然是類似黑色塑膠片的物品！」該網友描述，這不明物體碎裂後散布在食物四周，讓他不禁擔心是否誤食了碎片。

好市多又上架日本1爆紅寢具 一票人搶不到大嘆：這麼貴還賣光

美式賣場好市多日前販售日本爆紅的「無羊枕頭」，掀起不少話題，也因為價格比日本便宜，讓許多消費者紛紛搶購。近日有網友發現這款枕頭又在好市多上架了，現場也有不少人搶買回家試用，再度引起不少熱議。

偷吃再放回去？他買好市多熟食蝦盤拆開傻眼 網揭原因：正常狀況

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多熟食區購買一份蝦盤，回家打開發現有些蝦子只剩...

全家上架1款聯名鮮食「限時1元」 老饕大讚：香氣十足

為了拚出差異化，超商鮮食不斷推陳出新，紛紛聯手知名餐廳推出聯名餐點。一名女網友分享，近期發現全家和「雙月」聯名，推出聯名餐點...

不是UNIQLO！台灣發熱衣高CP值黑馬曝光 網讚：穿上就像行走暖爐

入冬首波大陸冷氣團加上輻射冷卻影響，今天上午6:18分新竹關西只有7度，創下入冬平地最低溫。隨著氣溫明顯下滑，保暖成為民眾日常重點，發熱衣再度成為禦寒必備單品，其中除了知名日系品牌UNIQLO外，台灣平價品牌也受到不少消費者關注。

鳳梨酥讓位！佳德這款甜點更強 網力推：一口就懂為何大家狂掃貨

伴手禮名店「佳德鳳梨酥」向來深受旅客喜愛，不少人一到台北就會買上幾盒鳳梨酥帶回家。然而，近日一名網友意外發現店內的另一款點心更讓人驚豔，直呼「一口就懂為什麼大家狂掃貨！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。