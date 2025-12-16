快訊

悲劇！北市公車停讓行人再起步 碰撞女騎士捲入車底亡

賓士男酒駕撞死女清潔員…南檢聲押 警加強巡邏防其鹽酥鴨店面被砸

明天清晨低溫11度！這日東北季風緊接而來 台北馬周末開跑水氣增

聽新聞
0:00 / 0:00

好市多又上架日本1爆紅寢具 一票人搶不到大嘆：這麼貴還賣光

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友發現日本爆紅的「無羊枕頭」又在好市多上架了。示意圖／聯合報系資料照片
有網友發現日本爆紅的「無羊枕頭」又在好市多上架了。示意圖／聯合報系資料照片

美式賣場好市多日前販售日本爆紅的「無羊枕頭」，掀起不少話題，也因為價格比日本便宜，讓許多消費者紛紛搶購。近日有網友發現這款枕頭又在好市多上架了，現場也有不少人搶買回家試用，再度引起不少熱議。

這名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」分享照片，表示最近又看到這款枕頭在好市多上架了，貼文一出引來兩極評論，有人認為塑膠味重且不好睡，「裡面那個材質很像輪胎，睡覺時塑膠味道超重」、「個人不覺得好睡，的確用TPU材質會有一股淡淡橡皮味，睡起來臉會有壓痕，我又改睡回複合型的慢回彈枕頭，可能我真的不習慣」、「我覺得不是那麼好睡欸」、「不知道為什麼在睡的時候一直聞到枕頭有一股很重的味道，反而睡得很不好」。

不過也有過來人大讚睡得很舒服，「好睡到不行」、「之前從日本亞馬遜買過兩顆，先生屬高壯體型，他說躺上去跟昏迷一樣，我自己也覺得很好睡，小孩三歲半偶爾會來搶枕頭，也睡蠻好的，以上供參」、「我有從日本買一顆回來，覺得最大優點是很透氣，我是睡覺頭很怕熱的人」、「我覺得很好睡的，軟但支撐度很好，回彈性不會壓迫頸椎，也因為軟肩頸貼合度也很高」、「朋友夫妻都說超好睡，很舒服、支撐力很好，不過枕頭還是要看身型，每個人感受不同」。

想搶購的人則大嘆賣場都沒有貨了，「新莊有人推一整車」、「嘉義今天又有嗎？昨天晚上去說賣完了」、「昨天北投有，所剩不多」、「剛打電話，皆已完售」、「難怪這幾天去看好多人再拿這個」、「買不到、買不到、買不到…太扯了，這麼貴還賣光光」、「今天打給客服，語音說全台都賣光」。

前台大感染科醫師、旅日達人林氏璧之前也分享使用後的心得，她說家人覺得這顆枕頭高度偏高，而自己習慣側睡，雖然不覺得枕頭有特別高，但整體上成效沒有傳言來的驚人。

好市多 日本

延伸閱讀

好的旅伴帶你上天堂 日旅達人：不會放生兩個人都可以吵翻天

好市多為什麼來不了彰化？縣府官員披露殘酷原因

中國抵制日本創造3贏？林氏璧曝3方輿論和諧 陸客改赴另一國台人哀號

日本陸客真的全消失？網曝東京熱點空蕩蕩 達人搖頭曝真相

相關新聞

好市多又上架日本1爆紅寢具 一票人搶不到大嘆：這麼貴還賣光

美式賣場好市多日前販售日本爆紅的「無羊枕頭」，掀起不少話題，也因為價格比日本便宜，讓許多消費者紛紛搶購。近日有網友發現這款枕頭又在好市多上架了，現場也有不少人搶買回家試用，再度引起不少熱議。

偷吃再放回去？他買好市多熟食蝦盤拆開傻眼 網揭原因：正常狀況

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多熟食區購買一份蝦盤，回家打開發現有些蝦子只剩...

全家上架1款聯名鮮食「限時1元」 老饕大讚：香氣十足

為了拚出差異化，超商鮮食不斷推陳出新，紛紛聯手知名餐廳推出聯名餐點。一名女網友分享，近期發現全家和「雙月」聯名，推出聯名餐點...

不是UNIQLO！台灣發熱衣高CP值黑馬曝光 網讚：穿上就像行走暖爐

入冬首波大陸冷氣團加上輻射冷卻影響，今天上午6:18分新竹關西只有7度，創下入冬平地最低溫。隨著氣溫明顯下滑，保暖成為民眾日常重點，發熱衣再度成為禦寒必備單品，其中除了知名日系品牌UNIQLO外，台灣平價品牌也受到不少消費者關注。

鳳梨酥讓位！佳德這款甜點更強 網力推：一口就懂為何大家狂掃貨

伴手禮名店「佳德鳳梨酥」向來深受旅客喜愛，不少人一到台北就會買上幾盒鳳梨酥帶回家。然而，近日一名網友意外發現店內的另一款點心更讓人驚豔，直呼「一口就懂為什麼大家狂掃貨！」

好市多1款甜品受歡迎 網喝完讚「皮膚變亮」：媽媽叫我再買兩箱

美式賣場好市多（Costco）商品琳瑯滿目，深受不少台灣人喜愛，近日一名女網友分享自己意外發現一款甜品，抱著好奇心買回家試喝，沒想到入口後瞬間愛上。貼文曝光後，引起不少網友共鳴，紛紛直呼：「我媽喝完直接叫我再去買兩箱」、「我已經備了幾瓶在公司冰箱裡」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。