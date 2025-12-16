好市多又上架日本1爆紅寢具 一票人搶不到大嘆：這麼貴還賣光

美式賣場好市多日前販售日本爆紅的「無羊枕頭」，掀起不少話題，也因為價格比日本便宜，讓許多消費者紛紛搶購。近日有網友發現這款枕頭又在好市多上架了，現場也有不少人搶買回家試用，再度引起不少熱議。

這名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」分享照片，表示最近又看到這款枕頭在好市多上架了，貼文一出引來兩極評論，有人認為塑膠味重且不好睡，「裡面那個材質很像輪胎，睡覺時塑膠味道超重」、「個人不覺得好睡，的確用TPU材質會有一股淡淡橡皮味，睡起來臉會有壓痕，我又改睡回複合型的慢回彈枕頭，可能我真的不習慣」、「我覺得不是那麼好睡欸」、「不知道為什麼在睡的時候一直聞到枕頭有一股很重的味道，反而睡得很不好」。

不過也有過來人大讚睡得很舒服，「好睡到不行」、「之前從日本亞馬遜買過兩顆，先生屬高壯體型，他說躺上去跟昏迷一樣，我自己也覺得很好睡，小孩三歲半偶爾會來搶枕頭，也睡蠻好的，以上供參」、「我有從日本買一顆回來，覺得最大優點是很透氣，我是睡覺頭很怕熱的人」、「我覺得很好睡的，軟但支撐度很好，回彈性不會壓迫頸椎，也因為軟肩頸貼合度也很高」、「朋友夫妻都說超好睡，很舒服、支撐力很好，不過枕頭還是要看身型，每個人感受不同」。

想搶購的人則大嘆賣場都沒有貨了，「新莊有人推一整車」、「嘉義今天又有嗎？昨天晚上去說賣完了」、「昨天北投有，所剩不多」、「剛打電話，皆已完售」、「難怪這幾天去看好多人再拿這個」、「買不到、買不到、買不到…太扯了，這麼貴還賣光光」、「今天打給客服，語音說全台都賣光」。

前台大感染科醫師、旅日達人林氏璧之前也分享使用後的心得，她說家人覺得這顆枕頭高度偏高，而自己習慣側睡，雖然不覺得枕頭有特別高，但整體上成效沒有傳言來的驚人。