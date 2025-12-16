快訊

整理包／政院「一票否決」財劃法！不副署是什麼？ 影響、爭議一次看懂

中職／魔鷹繼續當雄鷹大哥！球團宣布年薪2188萬元完成續約

陸商務部宣布：明日起對歐盟豬肉課徵最高19.8%反傾銷稅

偷吃再放回去？他買好市多熟食蝦盤拆開傻眼 網揭原因：正常狀況

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多熟食區購買一份蝦盤，回家打開發現有些蝦子只剩「蝦尾」，讓他怒轟「品質下降」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期好市多購買「超大熟蝦盤佐雞尾酒醬」，一份要價494元，沒想到回家打開時，竟發現有的蝦子只有蝦尾，根本沒有蝦肉，讓他直呼「一盤要500，看到喜歡的食物品質下降，好憤怒！」。

貼文一出後，不少網友都表示「這蝦斷尾的樣子，感覺不是自然斷裂的，像被吃過的…」、「上一個吃完發現也只有尾巴拿去退的」、「那你要懷疑是不是有客人撬開偷吃過」、「應該是大量煮，撈進去盒子沒發現吧？但確實像有人吃過」、「是上一個吃掉幾只蝦就拿去退的」、「蝦尾有肉的這很明顯有咬過的痕跡啊」、「自己吃了又忘了」。

此外，也有內行網友回應「買過它的冷凍帶尾蝦就會知道這是正常的，因為它就是整袋倒出來煮熟，裡面有斷尾的正常的」、「之前吃就會這樣啦，我是覺得應該是好幾袋蝦子拆封入水煮，分裝時沒注意到吧」、「冷凍蝦本來多少就會有吧。在製程中沒有發現的部分，包在冷凍包裡，因為他們是大量煮的，不可能全部看得到，除非你要花人工挑」、「這不是秤重量的嗎？冷凍蝦斷尾不是正常嗎？」、「秤重賣，放整隻有點虧，會拿蝦尾補重量」。

好市多 蝦子 秤重

延伸閱讀

好市多「神級商品」特價中！他曝比官網便宜38% 會員大讚：好用到炸

好市多1款甜品受歡迎 網喝完讚「皮膚變亮」：媽媽叫我再買兩箱

好市多1款耳機限時下殺！戶外運動族狂推：夜跑必備

好市多販賣部價格牌「79-15」藏玄機！內行人大讚：很高招

相關新聞

偷吃再放回去？他買好市多熟食蝦盤拆開傻眼 網揭原因：正常狀況

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多熟食區購買一份蝦盤，回家打開發現有些蝦子只剩...

全家上架1款聯名鮮食「限時1元」 老饕大讚：香氣十足

為了拚出差異化，超商鮮食不斷推陳出新，紛紛聯手知名餐廳推出聯名餐點。一名女網友分享，近期發現全家和「雙月」聯名，推出聯名餐點...

不是UNIQLO！台灣發熱衣高CP值黑馬曝光 網讚：穿上就像行走暖爐

入冬首波大陸冷氣團加上輻射冷卻影響，今天上午6:18分新竹關西只有7度，創下入冬平地最低溫。隨著氣溫明顯下滑，保暖成為民眾日常重點，發熱衣再度成為禦寒必備單品，其中除了知名日系品牌UNIQLO外，台灣平價品牌也受到不少消費者關注。

鳳梨酥讓位！佳德這款甜點更強 網力推：一口就懂為何大家狂掃貨

伴手禮名店「佳德鳳梨酥」向來深受旅客喜愛，不少人一到台北就會買上幾盒鳳梨酥帶回家。然而，近日一名網友意外發現店內的另一款點心更讓人驚豔，直呼「一口就懂為什麼大家狂掃貨！」

好市多1款甜品受歡迎 網喝完讚「皮膚變亮」：媽媽叫我再買兩箱

美式賣場好市多（Costco）商品琳瑯滿目，深受不少台灣人喜愛，近日一名女網友分享自己意外發現一款甜品，抱著好奇心買回家試喝，沒想到入口後瞬間愛上。貼文曝光後，引起不少網友共鳴，紛紛直呼：「我媽喝完直接叫我再去買兩箱」、「我已經備了幾瓶在公司冰箱裡」。

廚房排水孔冒蟑螂！她用「1神器」後再也沒出現 網驚：立馬去買

廚房排水孔若長期累積油污與殘渣，不但容易散發異味，更可能成為蟑螂入侵的管道。一名女子日前就在流理台排水孔，看見兩隻蟑螂硬生生從細小縫隙鑽出，讓她嚇得當場愣住。當晚她先用膠帶將排水孔封死，但也明白這並非長久之計，後來改用另一種做法後，蟑螂竟徹底消失，貼文曝光後在網上掀起不少討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。