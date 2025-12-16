偷吃再放回去？他買好市多熟食蝦盤拆開傻眼 網揭原因：正常狀況

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多熟食區購買一份蝦盤，回家打開發現有些蝦子只剩「蝦尾」，讓他怒轟「品質下降」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期好市多購買「超大熟蝦盤佐雞尾酒醬」，一份要價494元，沒想到回家打開時，竟發現有的蝦子只有蝦尾，根本沒有蝦肉，讓他直呼「一盤要500，看到喜歡的食物品質下降，好憤怒！」。

貼文一出後，不少網友都表示「這蝦斷尾的樣子，感覺不是自然斷裂的，像被吃過的…」、「上一個吃完發現也只有尾巴拿去退的」、「那你要懷疑是不是有客人撬開偷吃過」、「應該是大量煮，撈進去盒子沒發現吧？但確實像有人吃過」、「是上一個吃掉幾只蝦就拿去退的」、「蝦尾有肉的這很明顯有咬過的痕跡啊」、「自己吃了又忘了」。

此外，也有內行網友回應「買過它的冷凍帶尾蝦就會知道這是正常的，因為它就是整袋倒出來煮熟，裡面有斷尾的正常的」、「之前吃就會這樣啦，我是覺得應該是好幾袋蝦子拆封入水煮，分裝時沒注意到吧」、「冷凍蝦本來多少就會有吧。在製程中沒有發現的部分，包在冷凍包裡，因為他們是大量煮的，不可能全部看得到，除非你要花人工挑」、「這不是秤重量的嗎？冷凍蝦斷尾不是正常嗎？」、「秤重賣，放整隻有點虧，會拿蝦尾補重量」。