全家上架1款聯名鮮食「限時1元」 老饕大讚：香氣十足

聯合新聞網／ 綜合報導
全家便利商店。記者余承翰／攝影
全家便利商店。記者余承翰／攝影

為了拚出差異化，超商鮮食不斷推陳出新，紛紛聯手知名餐廳推出聯名餐點。一名女網友分享，近期發現全家和「雙月」聯名，推出聯名餐點，讓她大讚「好吃到可以吃兩碗」，甚至還可以用1元入手。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在臉書社團「全家便利商店、7-11超商新品好物分享區」表示，近期全家和米其林必比登推薦的名店「雙月」推出聯名餐點，其中一款「愛恨椒芝麵」讓他一吃就被圈粉，辣醬搭配麻醬香氣十足、辣度小辣卻很涮嘴，連名字都取得超有記憶點，更佛心的是只要點數夠，只要1元就能直接嚐鮮。

貼文一出後，不少網友都表示「這個真的很好吃！」、「好吃！湯也好喝」、「全家居然三個溫層都有雙月的愛恨椒芝麵（常溫，冷凍，4度），冷凍還分可現場微波跟回家煮的版本」、「那天才吃雙月外送的這款麵，原來便利商店就有」、「全家的冷麵水準都很高」、「今天才吃」、「好吃！可是很少」。

事實上，全家這次攜手雙月，把餐廳招牌的人氣料理直接搬進超商，除了「愛恨椒芝麵」之外，還同步推出「蛤蜊燉雞腿湯」、「香菇油飯」、「阿甘剝皮辣椒蒸蛋」等暖胃品項。只要透過全家APP購買指定商品，使用約7000點，再加現金1元，就能把聯名美食帶回家。

超商 美食 米其林 必比登 全家

