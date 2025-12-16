全家上架1款聯名鮮食「限時1元」 老饕大讚：香氣十足

廚房排水孔若長期累積油污與殘渣，不但容易散發異味，更可能成為蟑螂入侵的管道。一名女子日前就在流理台排水孔，看見兩隻蟑螂硬生生從細小縫隙鑽出，讓她嚇得當場愣住。當晚她先用膠帶將排水孔封死，但也明白這並非長久之計，後來改用另一種做法後，蟑螂竟徹底消失，貼文曝光後在網上掀起不少討論。

2025-12-04 17:01