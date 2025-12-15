不是UNIQLO！台灣發熱衣高CP值黑馬曝光 網讚：穿上就像行走暖爐

入冬首波大陸冷氣團加上輻射冷卻影響，今天上午6:18新竹關西只有7度，創下入冬平地最低溫。隨著氣溫明顯下滑，保暖成為民眾日常重點，發熱衣再度成為禦寒必備單品，其中除了知名日系品牌UNIQLO外，台灣平價品牌也受到不少消費者關注。

台灣服飾品牌NET推出的發熱衣不僅保暖效果不俗，價格也相當親民，兩件僅售400元，換算下來單件只要200元。實際查詢NET官網發現，目前線上購物推出女裝基本家居立領發熱衣優惠方案，相較於UNIQLO發熱衣即便特價仍要390元，價差相當明顯。

不少曾購買過的消費者也在網路上留言表示認同，認為NET發熱衣在台灣冬季穿著已相當足夠，領口設計實用、不易外露，甚至有人一次購入多件。網友分享，「我穿UNIQLO的，朋友穿NET的，冬天去日本，穿NET的朋朋比我暖，不知道是不是我發熱衣穿太久的問題，但蠻推的，朋朋說完全不冷！」、「一開始買UQ後來順手買一件NET真的感覺更暖」、「幾年前買了NET兩件發熱衣，19年12月底去北歐很夠用，去年12月去東京也很夠用」。

另外，曾實際穿過不同品牌的消費者分析，NET發熱衣布料偏厚，適合日常穿搭；若是上班族需要搭配襯衫或西裝，材質較輕薄的UNIQLO可能更合適。除了服飾品牌外，也有民眾推薦寶雅販售的「體溫魔術師」發熱衣，原PO表示，「騎車的時候穿爆炸暖，完全不會感到冷欸，重點是我只有穿這件再搭一件厚外套而已，根本就是行走的暖爐」、「體溫魔術師的品質是認真推欸！我除了發熱衣還買了保暖襪睡覺穿」。