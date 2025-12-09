好市多1款甜品受歡迎 網喝完讚「皮膚變亮」：媽媽叫我再買兩箱

美式賣場好市多（Costco）商品琳瑯滿目，深受不少消費者喜愛，近日一名女網友分享自己意外發現的一款甜品，抱著好奇心買回家試喝，沒想到入口後瞬間愛上。貼文曝光後，引起不少網友共鳴，紛紛直呼：「我媽喝完直接叫我再去買兩箱」、「我已經備了幾瓶在公司冰箱裡」。

這名女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文表示，近期迷上各種滋補養顏的茶品與甜湯，到好市多時意外看到一款「銀耳燕麥杏仁露」，於是買回家嘗鮮，結果一喝成主顧。她坦言，自己其實不愛杏仁味，但這款甜品完全沒有刺鼻味，銀耳的多醣體有美容效果，杏仁富含維生素E，對皮膚友善，燕麥與杏仁的組合也有助降膽固醇，讓原PO狂讚「健康又順口」。

她也分享最吸引人的優點就是「超省事」，瓶裝打開就能喝，不用再備料煮甜湯，嘴饞時來一杯完全無負擔。

貼文引發熱烈討論，喝過的網友紛紛留言，「味道滿有層次的」、「養生也可以很好喝的證明」、「真的是越喝越順，是會愛上的品項」、「喝完感覺皮膚比較穩定」、「我怕杏仁，但這個我可以喝光光」、「長輩接受度超高，要孝親可以買這個」。

但也有人不喜歡，「太甜了，我無法」、「今天要拿之前，看到成份表上面的糖量就放回去了（每份63克的糖）」。此外，也有網友分享，「這個要喝的時候加一些鮮奶就不會那麼甜，而且也滿好喝的」、「我早餐常配一顆地瓜+這瓶剛剛好」。