快訊

疑與黑幫飲宴洩漏偵查機密 新北市刑大小隊長等數警遭約談

出遊遇日本地震怎麼辦？官方「防災APP」掌握天災警報 支援繁中、應急會話

外套別放飛機置物櫃！空服員揭「超髒」真相：還會害航班延誤

聽新聞
0:00 / 0:00

鳳梨酥讓位！佳德這款甜點更強 網力推：一口就懂為何大家狂掃貨

聯合新聞網／ 綜合報導
伴手禮名店「佳德鳳梨酥」向來深受旅客喜愛。圖／聯合報系資料照片
伴手禮名店「佳德鳳梨酥」向來深受旅客喜愛。圖／聯合報系資料照片

伴手禮名店「佳德鳳梨酥」向來深受旅客喜愛，不少人一到台北就會買上幾盒鳳梨酥帶回家。然而，近日一名網友意外發現店內的另一款點心更讓人驚豔，直呼「一口就懂為什麼大家狂掃貨！」

原PO在Threads發文驚呼，「原來佳德的老婆餅這麼好吃？還是只有我太慢知道，Q軟、香、甜，一口就懂為什麼大家狂掃！」

貼文曝光後，網友紛紛表示，「我ㄧ直都覺得佳德老婆餅完勝鳳梨酥耶，若你愛他們的老婆餅，也可以試試內湖永祥西點麵包店」、「麥芽糖內餡軟而不黏牙，好吃」、「超好吃，曾經為了老婆餅排隊，但印象中保存期限只有5天，難以帶出國外」、「我也愛吃這家老婆餅，滿好吃的，太晚去都賣完」。

另外也有人推薦其他產品，「我比較喜歡太陽餅」、「起酥蛋糕跟太陽餅也好吃，其實佳德所有東西都完勝鳳梨酥」、「牛奶酥餅也好吃」、「推桂圓太陽餅」、「銅羅燒也很棒」、「他家就沒有雷人的商品」。

只不過佳德鳳梨酥近日被民眾投訴，購買的產品內竟出現黑色不明異物，向業者反映卻只是收回檢查，再寄一份回來，完全沒有說明或補償，讓陳情人痛批衛生及態度都令人堪憂。對此，北市衛生局今（9）日表示，目前已派案稽查，若有缺失，逾期未改，將依法開罰。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

鳳梨酥 太陽餅 伴手禮 Threads

延伸閱讀

東京風俗店冰箱驚見「嬰兒頭顱」！手腳另放其他容器…找不到軀體

如廁見女性清潔人員不舒服？半數日男點頭 發難男星澄清：不是反對

住台北大安區被南部朋友羨慕「有錢人」 女不解：爸媽只是老師

指導教授儀器、軟體都不懂…研究生吐槽只會文書處理 過來人曝：是常態

相關新聞

鳳梨酥讓位！佳德這款甜點更強 網力推：一口就懂為何大家狂掃貨

伴手禮名店「佳德鳳梨酥」向來深受旅客喜愛，不少人一到台北就會買上幾盒鳳梨酥帶回家。然而，近日一名網友意外發現店內的另一款點心更讓人驚豔，直呼「一口就懂為什麼大家狂掃貨！」

好市多1款甜品受歡迎 網喝完讚「皮膚變亮」：媽媽叫我再買兩箱

美式賣場好市多（Costco）商品琳瑯滿目，深受不少台灣人喜愛，近日一名女網友分享自己意外發現一款甜品，抱著好奇心買回家試喝，沒想到入口後瞬間愛上。貼文曝光後，引起不少網友共鳴，紛紛直呼：「我媽喝完直接叫我再去買兩箱」、「我已經備了幾瓶在公司冰箱裡」。

廚房排水孔冒蟑螂！她用「1神器」後再也沒出現 網驚：立馬去買

廚房排水孔若長期累積油污與殘渣，不但容易散發異味，更可能成為蟑螂入侵的管道。一名女子日前就在流理台排水孔，看見兩隻蟑螂硬生生從細小縫隙鑽出，讓她嚇得當場愣住。當晚她先用膠帶將排水孔封死，但也明白這並非長久之計，後來改用另一種做法後，蟑螂竟徹底消失，貼文曝光後在網上掀起不少討論。

震撼價曝光！好市多上架美國石榴價格驚人 家長無奈：孩子愛就買

美式連鎖量販店好市多近日悄悄上架美國進口的石榴，消息一出立即掀起討論。由於每年秋冬都是進口石榴的熱門季節，不少民眾看到新品上架原以為...

日本連鎖超市北海道蛋糕印「台灣製」！總經理親自解釋 全場秒被圈粉

日本連鎖超市樂比亞（LOPIA）在台灣開店後，以滿滿的日本零食與肉品吸引不少追日族朝聖。近日卻有民眾逛店時意外發現，一款主打「此生必吃一次」的北海道起司蛋糕，包裝背後的產地標示竟是「台灣」，引發不少人好奇討論。

破天荒大降價！好市多黑五這款「電動車」 最高省6200元

黑色星期五優惠進入最後倒數，好市多（Costco）本周持續湧入搶購人潮。今年最讓老客人意外的折扣，竟然是過往極少降價的「微型電動二輪車（電輔車）」與「電動滑板車」，價格一口氣向下調整，電輔車最高可省6200元，成為今年黑五最熱門的購物夯品。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。