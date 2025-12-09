鳳梨酥讓位！佳德這款甜點更強 網力推：一口就懂為何大家狂掃貨

伴手禮名店「佳德鳳梨酥」向來深受旅客喜愛，不少人一到台北就會買上幾盒鳳梨酥帶回家。然而，近日一名網友意外發現店內的另一款點心更讓人驚豔，直呼「一口就懂為什麼大家狂掃貨！」

原PO在Threads發文驚呼，「原來佳德的老婆餅這麼好吃？還是只有我太慢知道，Q軟、香、甜，一口就懂為什麼大家狂掃！」

貼文曝光後，網友紛紛表示，「我ㄧ直都覺得佳德老婆餅完勝鳳梨酥耶，若你愛他們的老婆餅，也可以試試內湖永祥西點麵包店」、「麥芽糖內餡軟而不黏牙，好吃」、「超好吃，曾經為了老婆餅排隊，但印象中保存期限只有5天，難以帶出國外」、「我也愛吃這家老婆餅，滿好吃的，太晚去都賣完」。

另外也有人推薦其他產品，「我比較喜歡太陽餅」、「起酥蛋糕跟太陽餅也好吃，其實佳德所有東西都完勝鳳梨酥」、「牛奶酥餅也好吃」、「推桂圓太陽餅」、「銅羅燒也很棒」、「他家就沒有雷人的商品」。

只不過佳德鳳梨酥近日被民眾投訴，購買的產品內竟出現黑色不明異物，向業者反映卻只是收回檢查，再寄一份回來，完全沒有說明或補償，讓陳情人痛批衛生及態度都令人堪憂。對此，北市衛生局今（9）日表示，目前已派案稽查，若有缺失，逾期未改，將依法開罰。