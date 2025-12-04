聽新聞
廚房排水孔冒蟑螂！她用「1神器」後再也沒出現 網驚：立馬去買
廚房排水孔若長期累積油污與殘渣，不但容易散發異味，更可能成為蟑螂入侵的管道。一名女子日前就在流理台排水孔，看見兩隻蟑螂硬生生從細小縫隙鑽出，讓她嚇得當場愣住。當晚她先用膠帶將排水孔封死，但也明白這並非長久之計，後來改用另一種做法後，蟑螂竟徹底消失，貼文曝光後在網上掀起不少討論。
原PO於Threads發文指出，當時看到兩隻蟑螂爬出排水孔時，她完全不敢相信，因為家中的孔洞狹窄到幾乎不可能通行，沒想到蟑螂竟能鑽過。她表示，封住排水孔後，便開始上網查資料，才知道真正吸引蟑螂靠近的，是管線裡長期堆積的油污、食物殘渣與髒污。
之後她上網尋求解決之道，將半瓶市售排水孔清潔劑倒入排水管，靜置一段時間後再以冷水沖洗。沒想到從隔天起，家中再也沒出現蟑螂，就連長期存在的排水孔臭味也完全不見。她也不禁驚呼：「原來不是把蟑螂毒死，而是把牠們的食物來源清乾淨，自然就不會再靠近！」
貼文曝光後引發許多網友共鳴，紛紛表示「立馬來買疏通劑」、「疏通劑我家也有，水管爬出小蟲子，倒這一罐下去改善滿多的」、「去油劑、肥皂水會把小強身上呼吸孔防進水的油質溶解，導致小強肺部進水窒息，所以水管常除油疏通，這種水管小強不敢爬，因為小強也怕死」。也有網友建議，「可以用地漏蓋防止蟑螂爬上來」、「要在排水蓋背面加紗網，蟑螂才不會又跑出來，家裡所有排水蓋都要封紗網」。
