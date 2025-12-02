震撼價曝光！好市多上架美國石榴價格驚人 家長無奈：孩子愛就買

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場Costco好市多。聯合報系資料照

美式連鎖量販店好市多近日悄悄上架美國進口的石榴，消息一出立即掀起討論。由於每年秋冬都是進口石榴的熱門季節，不少民眾看到新品上架原以為能順勢補貨，然而實際標價「4顆629元」卻讓許多網友瞬間傻眼，直呼價格相當驚人，不過仍有家長苦笑分享，因為家中孩子特別喜歡這款水果，儘管價格偏高，最後仍只能咬牙購入，形成兩派網友截然不同的反應。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中分享，到賣場採買時意外發現美國進口的石榴已經上架，並特地拍下現場照片。從畫面中可見，石榴外皮色澤鮮紅、表面光滑亮麗，外觀相當吸睛。原PO也指出，依照商品標示，這批石榴為進口大顆規格，一盒共有4顆、總重約2.5公斤，售價629元。

針對美國進口石榴上架，不少網友留言分享自己的購買與品嘗心得，「好吃，有甜、沒酸澀的味道」、「好吃！很甜」、「我比較期待石榴汁」、「去年的石榴比今年的好吃，但孩子喜歡，買下去就對了」、「好吃，很大顆」、「還不錯」、「每年都有買」、「品質不錯好吃，籽可食喔！」、「剛好家人才說想吃」。

不過，也有部分網友對石榴售價表達疑慮，「今年真的變很貴，嚇到」、「今年變好貴」、「怎麼覺得今年好市多水果價格跟外面一樣了？」，另一方面，也有網友分享其他購買途徑，「家樂福線上還有滿額9折活動」。

