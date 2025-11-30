日本連鎖超市北海道蛋糕印「台灣製」！總經理親自解釋 全場秒被圈粉
日本連鎖超市樂比亞（LOPIA）在台灣開店後，以滿滿的日本零食與肉品吸引不少哈日族朝聖。近日有民眾逛店時意外發現，一款主打「此生必吃一次」的北海道起司蛋糕，包裝背後的產地標示竟是「台灣」，引發不少人好奇討論。
這名網友在Threads上表示，原以為買到的是日本直送甜點，翻到背面才驚覺商品是在台灣製造，讓他當場拍照上網求解。貼文曝光後，不少人表示並不意外，推測是「日本原料、台灣生產」的常見作法，也有人分享品嘗心得，認為「冷凍後口感更棒」、「雖然不是日本做的，但依然濃郁、味道很足」。
隨著討論聲量越來越高，樂比亞總經理水元仁志也親自在留言區回應。他坦言這款蛋糕確實是台灣甜點團隊製作，但原料與配方完全比照日本版，甚至得到日本甜點部門高度肯定，「他們認為台灣做的版本比日本更好吃」，因此才會選擇在台灣販售。
他的說法也引來網友一片叫好，有人直呼總經理「坦率又可愛」，反而更想買來試試，也有人敲碗盼望在其他縣市展店，「希望能快點來新竹」、「嘉義人也想有分店，不想每次跑遠」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言