日本連鎖超市北海道蛋糕印「台灣製」！總經理親自解釋 全場秒被圈粉

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾在台灣LOPIA超市購買的「北海道起司蛋糕」，產地卻標示為台灣，引發討論。照片為示意圖，非本文蛋糕產品。圖／ingimage
民眾在台灣LOPIA超市購買的「北海道起司蛋糕」，產地卻標示為台灣，引發討論。照片為示意圖，非本文蛋糕產品。圖／ingimage

日本連鎖超市樂比亞（LOPIA）在台灣開店後，以滿滿的日本零食與肉品吸引不少哈日族朝聖。近日有民眾逛店時意外發現，一款主打「此生必吃一次」的北海道起司蛋糕，包裝背後的產地標示竟是「台灣」，引發不少人好奇討論。

這名網友在Threads上表示，原以為買到的是日本直送甜點，翻到背面才驚覺商品是在台灣製造，讓他當場拍照上網求解。貼文曝光後，不少人表示並不意外，推測是「日本原料、台灣生產」的常見作法，也有人分享品嘗心得，認為「冷凍後口感更棒」、「雖然不是日本做的，但依然濃郁、味道很足」。

隨著討論聲量越來越高，樂比亞總經理水元仁志也親自在留言區回應。他坦言這款蛋糕確實是台灣甜點團隊製作，但原料與配方完全比照日本版，甚至得到日本甜點部門高度肯定，「他們認為台灣做的版本比日本更好吃」，因此才會選擇在台灣販售。

他的說法也引來網友一片叫好，有人直呼總經理「坦率又可愛」，反而更想買來試試，也有人敲碗盼望在其他縣市展店，「希望能快點來新竹」、「嘉義人也想有分店，不想每次跑遠」。

