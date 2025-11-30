破天荒大降價！好市多黑五這款「電動車」 最高省6200元

黑色星期五優惠進入最後倒數，好市多（Costco）本周持續湧入搶購人潮。今年最讓老客人意外的折扣，竟然是過往極少降價的「微型電動二輪車（電輔車）」與「電動滑板車」，價格一口氣向下調整，電輔車最高可省6200元，成為今年黑五最熱門的購物夯品。

YouTuber「吃喝玩樂小毛呆」在頻道分享，這次共有一款電輔車與兩款電動滑板車列入黑五優惠，折扣從2000元到6200元不等。她表示，這類商品向來不列入特價，這次破例降價讓許多民眾直喊「難得看到」，甚至有人直接搬走十多台當作年終禮物，讓店員直說誇張。

交通部公路總局指出，目前以電力為主、最高時速不超過25公里、車重不含電池在40公斤以下的電動自行車，已在2022年11月30日修法統一更名為「微型電動二輪車」。此類車輛雖不需考駕照，但騎乘者須年滿14歲、戴安全帽並遵守道路規範，同時必須掛牌與投保強制險，才能合法上路。

至於另一個熱門商品「電動滑板車」，因法律定位不同，目前在台北市仍屬「不得在道路使用」的器材。交通局提醒，民眾若騎上路，可能會被依《道路交通管理處罰條例》開罰1200元到3600元，車輛也會被禁止使用，呼籲購買者務必留意用途。

不過交通部透露，電動滑板車的管理方式正在調整中，規劃朝「慢車」方向修訂，並預估將在2025年底前將指引送交地方政府，也就是說，若一切順利，最快年底就能合法上路。待規範正式生效後，若滑板車未依規定禮讓行人，也將比照其他慢車，依道交條例第44條處以300元至1200元罰鍰。