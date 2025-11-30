快訊

嫁身家3800億小開17年！47歲玉女暴哭 吐心碎內幕

暫停近2個月 中華郵政12月1日起恢復寄發美國掛號信

袁惟仁臥床5年突緊急送醫 紀寶如曝最新狀況

聽新聞
0:00 / 0:00

破天荒大降價！好市多黑五這款「電動車」 最高省6200元

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多黑五倒數，多款電輔車與電動滑板車罕見列入優惠，吸引民眾搶購。示意圖／ingimage
好市多黑五倒數，多款電輔車與電動滑板車罕見列入優惠，吸引民眾搶購。示意圖／ingimage

黑色星期五優惠進入最後倒數，好市多Costco）本周持續湧入搶購人潮。今年最讓老客人意外的折扣，竟然是過往極少降價的「微型電動二輪車（電輔車）」與「電動滑板車」，價格一口氣向下調整，電輔車最高可省6200元，成為今年黑五最熱門的購物夯品。

YouTuber「吃喝玩樂小毛呆」在頻道分享，這次共有一款電輔車與兩款電動滑板車列入黑五優惠，折扣從2000元到6200元不等。她表示，這類商品向來不列入特價，這次破例降價讓許多民眾直喊「難得看到」，甚至有人直接搬走十多台當作年終禮物，讓店員直說誇張。

交通部公路總局指出，目前以電力為主、最高時速不超過25公里、車重不含電池在40公斤以下的電動自行車，已在2022年11月30日修法統一更名為「微型電動二輪車」。此類車輛雖不需考駕照，但騎乘者須年滿14歲、戴安全帽並遵守道路規範，同時必須掛牌與投保強制險，才能合法上路。

至於另一個熱門商品「電動滑板車」，因法律定位不同，目前在台北市仍屬「不得在道路使用」的器材。交通局提醒，民眾若騎上路，可能會被依《道路交通管理處罰條例》開罰1200元到3600元，車輛也會被禁止使用，呼籲購買者務必留意用途。

不過交通部透露，電動滑板車的管理方式正在調整中，規劃朝「慢車」方向修訂，並預估將在2025年底前將指引送交地方政府，也就是說，若一切順利，最快年底就能合法上路。待規範正式生效後，若滑板車未依規定禮讓行人，也將比照其他慢車，依道交條例第44條處以300元至1200元罰鍰。

好市多 Costco 電動滑板車 電動車 黑五 特價

相關新聞

破天荒大降價！好市多黑五這款「電動車」 最高省6200元

黑色星期五優惠進入最後倒數，好市多（Costco）本周持續湧入搶購人潮。今年最讓老客人意外的折扣，竟然是過往極少降價的「微型電動二輪車（電輔車）」與「電動滑板車」，價格一口氣向下調整，電輔車最高可省6200元，成為今年黑五最熱門的購物夯品。

全聯1台式罐頭「脆口不死鹹」！老饕大讚：白飯小偷

台式罐頭一直是不少人配飯的最佳良伴。一名網友分享，近期在全聯看到一款「香辣蘿蔔罐頭」，買回家嚐鮮後，直呼脆口不鹹，辣度也剛好，而且一罐只要56元，價格親民、配飯超涮嘴。貼文一出後，釣出不少老饕留言。

好市多黑五爆款！97元冷水壺瘋搶 會員目擊：一個爸爸買十幾組

美式賣場好市多一年一度的黑色星期五購物週於11月24日正式開跑，眾多商品大打折，吸引民眾入場搶購。網友發現一款只要97元的透明冷水壺組，還附4個杯子，讓他忍不住驚呼：「看到百元以下的商品差點就被誘惑了」。

寒流來襲直逼14度！好市多外套穿10年不壞 內行大推1款CP值爆表

今晚起東北季風增強，全台氣溫明顯下滑，部分地區最低溫恐降至14度，也帶動保暖商品買氣升溫。有民眾在網路分享，母親8年前在好市多購入的...

好市多熱賣一款乾酪 內行人提醒1處理細節：會更好吃

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多發現一款乾酪，本想買回家嚐鮮，但又怕踩雷，於是先在社團詢問其他會員的購買心得。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

好市多黑五「1家電」折價700！一票會員心動：旅遊攜帶方便

美式賣場好市多「黑五折扣季」開跑，從24日至30日，超過500件商品參與優惠促銷。對此，一名網友分享，近期趁黑五在好市多購買一款摺疊吹風機，回家發現風力強、體積小，帶去國外直接插電就能用。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。