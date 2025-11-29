全聯1台式罐頭「脆口不死鹹」！老饕大讚：白飯小偷

台式罐頭一直是不少人配飯的最佳良伴。一名網友分享，近期在全聯看到一款「香辣蘿蔔罐頭」，買回家嚐鮮後，直呼脆口不鹹，辣度也剛好，而且一罐只要56元，價格親民、配飯超涮嘴。貼文一出後，釣出不少老饕留言。

這名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」表示，近期在全聯採買時，看到架上有一款「香辣蘿蔔罐頭」，推薦大家一定要買來吃，大讚「非常下飯，一罐量很多又便宜」。

貼文一出後，不少買過的網友都大讚「真的好吃，煮麵也可以加下去吃」、「真的好吃耶，有油香帶點微辣，蘿蔔本身有脆度，而且居然沒有一般罐頭的偏鹹感，鹹度剛好」、「這個好吃，我家不敢吃辣，但這個可以」、「繼愛之味武林菜之後，最好吃的醬菜」、「這一罐是白飯小偷耶」。不過，也有部分網友持相反意見。

根據官網介紹，這款香辣蘿蔔罐頭採用日本裂葉種青皮群特級蘿蔔，經數道工序醃製而成，香脆可口，可加入肉類拌炒，或是當早餐清粥小菜或饅頭夾菜，一罐售價56元。