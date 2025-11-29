快訊

告別19年「飛碟晚餐」陳揮文證實被離職！感念給自主空間：我無以回報

明年起勞保年金滿65歲才能領？達成2條件 最早提前5年領

空巴召修衝擊！全日空今取消65航班9400人受影響

聽新聞
0:00 / 0:00

全聯1台式罐頭「脆口不死鹹」！老饕大讚：白飯小偷

聯合新聞網／ 綜合報導

台式罐頭一直是不少人配飯的最佳良伴。一名網友分享，近期在全聯看到一款「香辣蘿蔔罐頭」，買回家嚐鮮後，直呼脆口不鹹，辣度也剛好，而且一罐只要56元，價格親民、配飯超涮嘴。貼文一出後，釣出不少老饕留言。

這名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」表示，近期在全聯採買時，看到架上有一款「香辣蘿蔔罐頭」，推薦大家一定要買來吃，大讚「非常下飯，一罐量很多又便宜」。

貼文一出後，不少買過的網友都大讚「真的好吃，煮麵也可以加下去吃」、「真的好吃耶，有油香帶點微辣，蘿蔔本身有脆度，而且居然沒有一般罐頭的偏鹹感，鹹度剛好」、「這個好吃，我家不敢吃辣，但這個可以」、「繼愛之味武林菜之後，最好吃的醬菜」、「這一罐是白飯小偷耶」。不過，也有部分網友持相反意見。

根據官網介紹，這款香辣蘿蔔罐頭採用日本裂葉種青皮群特級蘿蔔，經數道工序醃製而成，香脆可口，可加入肉類拌炒，或是當早餐清粥小菜或饅頭夾菜，一罐售價56元。

白飯 全聯

相關新聞

全聯1台式罐頭「脆口不死鹹」！老饕大讚：白飯小偷

台式罐頭一直是不少人配飯的最佳良伴。一名網友分享，近期在全聯看到一款「香辣蘿蔔罐頭」，買回家嚐鮮後，直呼脆口不鹹，辣度也剛好，而且一罐只要56元，價格親民、配飯超涮嘴。貼文一出後，釣出不少老饕留言。

好市多黑五爆款！97元冷水壺瘋搶 會員目擊：一個爸爸買十幾組

美式賣場好市多一年一度的黑色星期五購物週於11月24日正式開跑，眾多商品大打折，吸引民眾入場搶購。網友發現一款只要97元的透明冷水壺組，還附4個杯子，讓他忍不住驚呼：「看到百元以下的商品差點就被誘惑了」。

寒流來襲直逼14度！好市多外套穿10年不壞 內行大推1款CP值爆表

今晚起東北季風增強，全台氣溫明顯下滑，部分地區最低溫恐降至14度，也帶動保暖商品買氣升溫。有民眾在網路分享，母親8年前在好市多購入的...

好市多熱賣一款乾酪 內行人提醒1處理細節：會更好吃

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多發現一款乾酪，本想買回家嚐鮮，但又怕踩雷，於是先在社團詢問其他會員的購買心得。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

好市多黑五「1家電」折價700！一票會員心動：旅遊攜帶方便

美式賣場好市多「黑五折扣季」開跑，從24日至30日，超過500件商品參與優惠促銷。對此，一名網友分享，近期趁黑五在好市多購買一款摺疊吹風機，回家發現風力強、體積小，帶去國外直接插電就能用。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

美廉社1款米超夯！部落客讚「便宜、長輩一吃就指定」：整袋整袋搬

美廉社Simple Mart以「巷弄裡的社區超市」著稱，近年在網路上討論度持續攀升，包括啤酒、茶葉蛋等品項都被網友視為高CP值必買。不過，美食部落客Tigerdog老虎狗表示，美廉社真正最強的商品其實是「米」，尤其是店內獨賣的花東芋香米，不僅價格便宜，香氣與口感更讓長輩一吃就固定指名。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。