好市多黑五爆款！97元冷水壺瘋搶 會員目擊：一個爸爸買十幾組

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多一年一度的黑色星期五購物週於11月24日正式開跑，眾多商品大打折，吸引民眾入場搶購。網友發現一款只要97元的透明冷水壺組，還附4個杯子，讓他忍不住驚呼：「看到百元以下的商品差點就被誘惑了」。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，在逛台中南屯好市多時，赫然發現一款2.8公升透明冷水壺，附4個彩色杯子，售價僅97元，百元以下的價格讓他衝動險些手滑買下。

貼文曝光，網友紛紛留言，「好市多難得看到百元以下的」、「這真的會被推坑」、「帶了一組，朋友來家裡的話，算是便宜又好用的東西」、「今天去南崁店，一個爸爸車上有十幾組」、「這個露營用很方便」、「尾數是7就是最後出清了，能買到加減用」。

但也有人理性提醒，「這個耐熱只有70度，只能喝冷飲」、「你還是買玻璃製的吧」、「塑膠微粒太氾濫了，寧可買玻璃壺」、「塑料用久了，內刮痕、洗不乾淨，會臭臭的」、「水壺太高感覺容易倒、不穩，所以沒有買」。

根據好市多官網資訊，這款2.8公升冷水壼，附有4個420毫升塑膠水杯，可堆疊收納，採一體化廣口設計，清潔簡便、易放入冰塊。材質為苯乙烯-甲基丙烯酸甲酯塑膠（SMMA），可耐熱攝氏70度。若裝酒精飲料，濃度不得超過15%，避免造成損壞。

好市多黑五購物周，一款透明冷水壼，附帶4個水杯，售價只要97元。圖／擷自今購百科
好市多

